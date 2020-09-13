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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5226522752285229

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад

грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад

грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
З іншого боку, якщо кожного місяця відкладати $100 ( 1/4 з.п. пересіченого), то за десять-дванадцять років можна назбирати на кавалірку площею 15..20 м2.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлень: 21479
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
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2
  #<1 ... 5226522752285229
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