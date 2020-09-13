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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
З іншого боку, якщо кожного місяця відкладати $100 ( 1/4 з.п. пересіченого), то за десять-дванадцять років можна назбирати на кавалірку площею 15..20 м2.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04
adeges написав:
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
просто оболонь давно довольно плотно застроена...
и спорт площадки пока не застраивают, в отличии от 117 школы, 86-й и 94-й.
вы же сами все знаете, будем сравнивать 9-12-16 с тем что лепят от 20 этажей в центре?
я родился на дарвина в 70-х, учился в 86-й школе и вся застройка центра меня не радует...
ЗЫ к слову то что сейчас лепят на оболони тоже печалька... например, люди радовались сносу киосков возле метро оболонь, а теперь там строят высотку этажей 24 упирающуюся в козырек метро. на минской вместо дома быта тоже монстр лишний....
ждем участи земли на месте бывшего бассейна аквариум, тут вроде планируют пяток домов по 25 этежей, капец озеру и ближайшим дворам...
при том что назначение земли спорткомплекс для жителей оболони.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Нед 13 вер, 2020 22:06, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:28
Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Выращиваем худобу, картошку, цветы, ухаживаем за садом, гоним сэм, ходим на рыбалку, проедаем капитал, нажитый в городе...
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:33
Libo написав:
Выращиваем худобу, картошку, цветы, ухаживаем за садом, гоним сэм, ходим на рыбалку, проедаем капитал, нажитый в городе...
Ночью, как и вы, делаем новых людей.
Да ладно,у меня первых два пункта доверены соседям,а остальные также + охота
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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