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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5226522752285229

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад

грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад

грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
З іншого боку, якщо кожного місяця відкладати $100 ( 1/4 з.п. пересіченого), то за десять-дванадцять років можна назбирати на кавалірку площею 15..20 м2.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?


просто оболонь давно довольно плотно застроена...
и спорт площадки пока не застраивают, в отличии от 117 школы, 86-й и 94-й.

вы же сами все знаете, будем сравнивать 9-12-16 с тем что лепят от 20 этажей в центре? :wink:
я родился на дарвина в 70-х, учился в 86-й школе и вся застройка центра меня не радует...

ЗЫ к слову то что сейчас лепят на оболони тоже печалька... например, люди радовались сносу киосков возле метро оболонь, а теперь там строят высотку этажей 24 упирающуюся в козырек метро. на минской вместо дома быта тоже монстр лишний....
ждем участи земли на месте бывшего бассейна аквариум, тут вроде планируют пяток домов по 25 этежей, капец озеру и ближайшим дворам... :cry: при том что назначение земли спорткомплекс для жителей оболони.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Нед 13 вер, 2020 22:06, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По опыту жизни в центре (культурном и историческом):
- сначала все ВАУ
- потом привыкаешь и не обращаешь внимание
- а потом попадаешь как то в обычный спальник и не можешь понять как там раньше жил... Напрягаешся... И пропускает, лишь когда возвращаешься обратно в центр...

Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре

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