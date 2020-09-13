adeges написав:
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
просто оболонь давно довольно плотно застроена...
и спорт площадки пока не застраивают, в отличии от 117 школы, 86-й и 94-й.
вы же сами все знаете, будем сравнивать 9-12-16 с тем что лепят от 20 этажей в центре?
я родился на дарвина в 70-х, учился в 86-й школе и вся застройка центра меня не радует...
ЗЫ к слову то что сейчас лепят на оболони тоже печалька... например, люди радовались сносу киосков возле метро оболонь, а теперь там строят высотку этажей 24 упирающуюся в козырек метро. на минской вместо дома быта тоже монстр лишний....
ждем участи земли на месте бывшего бассейна аквариум, тут вроде планируют пяток домов по 25 этежей, капец озеру и ближайшим дворам...
при том что назначение земли спорткомплекс для жителей оболони.
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