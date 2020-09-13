|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
З іншого боку, якщо кожного місяця відкладати $100 ( 1/4 з.п. пересіченого), то за десять-дванадцять років можна назбирати на кавалірку площею 15..20 м2.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21482
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04
adeges написав:
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
просто оболонь давно довольно плотно застроена...
и спорт площадки пока не застраивают, в отличии от 117 школы, 86-й и 94-й.
вы же сами все знаете, будем сравнивать 9-12-16 с тем что лепят от 20 этажей в центре?
я родился на дарвина в 70-х, учился в 86-й школе и вся застройка центра меня не радует...
ЗЫ к слову то что сейчас лепят на оболони тоже печалька... например, люди радовались сносу киосков возле метро оболонь, а теперь там строят высотку этажей 24 упирающуюся в козырек метро. на минской вместо дома быта тоже монстр лишний....
ждем участи земли на месте бывшего бассейна аквариум, тут вроде планируют пяток домов по 25 этежей, капец озеру и ближайшим дворам...
при том что назначение земли спорткомплекс для жителей оболони.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Нед 13 вер, 2020 22:06, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1838
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:20
По опыту жизни в центре (культурном и историческом):
- сначала все ВАУ
- потом привыкаешь и не обращаешь внимание
- а потом попадаешь как то в обычный спальник и не можешь понять как там раньше жил... Напрягаешся... И пропускает, лишь когда возвращаешься обратно в центр...
Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:04
Loft Сейчас получите ярлык "понаех".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36070
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:45
Frant написав:
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
Просираем однушки на всем, не только на дорогу. На водку, на легкомысленных женщин, в карты, в казино ... А как без этого? Зачем тогда всё?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8448
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 4054 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|478
|205217
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|
|19118
|3168486
|
|
|124
|226430
|
|