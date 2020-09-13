Додано: Пон 14 вер, 2020 06:55

hume написав: [

Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо

Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартиреПсУ меня среднеразмерный кроссовер если что.[/quote]Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к.И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили.Они нам просто не были нужны.Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны.Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.И, кстати, еще раз насчет Центра.В студенческие годы, с друзьями часто гуляли на Кресте, особенно в праздничные дни - салюты, движуха и тп. РомантИк.И вот как-то, с теми-же друзьями, но уже с женами (детей еще не было), приехали на Крест...салют...красивый кстати, а не то, что раньше, когда предыдущий залп отличался от следующего только по счету....и стоим мы в толпе ...извините, никого не хочу обидеть, но это так...ПОНАЕХОВ, которым было-бы уместней сельский клюб и драка за амбаром. Нажравшаяся пива толпа, заваленный ровным слоем мусора Майдан, справляющие нужду на ступенях перехода понаехи.... посмотрели мы друг на друга, поехали по домам. На этом традиция прогулок в Центре Киева закончилась.Еще одна зарисовка. Был у меня проект в доме на Малоподвальной (аккурат рядом с Паторжинского,14 "украинский кирпич"). Заказчик - пожилой человек из очень известной в то время в Киеве семьи. Состоятельной семьи. Не пафосный, но не очень бюджетный ремонт затянулся, как-то спрашиваю:"- Вам, наверное, доставляет неудобство все это?-Нет, не очень. Я этой квартирой пользуюсь, только чтобы переночевать, когда поздно из театра возвращаюсь. А так водителю домой приходится поздно возвращаться, после того как меня отвезет." (Дом по Обуховской трассе имелся ввиду).Так вот. не хотят люди наслаждаться Центром. Что ты с ними поделаешь?