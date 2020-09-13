|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21483
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:51
Frant написав: Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
грубо: місячний проїзний на електричку $20, місячний проїзний на метро $15, разом $35.
За рік $420, за десять років $4200.
Вистачить на кладовку.
З іншого боку, якщо кожного місяця відкладати $100 ( 1/4 з.п. пересіченого), то за десять-дванадцять років можна назбирати на кавалірку площею 15..20 м2.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21483
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04
adeges написав:
а по поводу низкоэтажной застройки на Оболони - как противопоставлению застроенными монстрами центру - можно подробнее?
просто оболонь давно довольно плотно застроена...
и спорт площадки пока не застраивают, в отличии от 117 школы, 86-й и 94-й.
вы же сами все знаете, будем сравнивать 9-12-16 с тем что лепят от 20 этажей в центре?
я родился на дарвина в 70-х, учился в 86-й школе и вся застройка центра меня не радует...
ЗЫ к слову то что сейчас лепят на оболони тоже печалька... например, люди радовались сносу киосков возле метро оболонь, а теперь там строят высотку этажей 24 упирающуюся в козырек метро. на минской вместо дома быта тоже монстр лишний....
ждем участи земли на месте бывшего бассейна аквариум, тут вроде планируют пяток домов по 25 этежей, капец озеру и ближайшим дворам...
при том что назначение земли спорткомплекс для жителей оболони.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Нед 13 вер, 2020 22:06, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1839
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:20
По опыту жизни в центре (культурном и историческом):
- сначала все ВАУ
- потом привыкаешь и не обращаешь внимание
- а потом попадаешь как то в обычный спальник и не можешь понять как там раньше жил... Напрягаешся... И пропускает, лишь когда возвращаешься обратно в центр...
Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:04
Loft Сейчас получите ярлык "понаех".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36070
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 00:45
Frant написав:
Це простаки не можуть порахувати свої фінанси і свій час.
Тому просирають кожні 10 років 1к квартиру у Києві, катаючись щоденно з Іпенів на роботу у Києв і назад
Просираем однушки на всем, не только на дорогу. На водку, на легкомысленных женщин, в карты, в казино ... А как без этого? Зачем тогда всё?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8448
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 4055 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 06:55
hume написав:
[
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо
Ну стоять в пробке на большом чёрном джипе явно комфортней чем в смарте. Это как сидеть на карантине в студии, или в 200 метровой квартире
Пс
У меня среднеразмерный кроссовер если что.[/quote]
Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к.
И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили.
Они нам просто не были нужны.
Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны.
Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.
И, кстати, еще раз насчет Центра.
В студенческие годы, с друзьями часто гуляли на Кресте, особенно в праздничные дни - салюты, движуха и тп. РомантИк.
И вот как-то, с теми-же друзьями, но уже с женами (детей еще не было), приехали на Крест...салют...красивый кстати, а не то, что раньше, когда предыдущий залп отличался от следующего только по счету....и стоим мы в толпе ...извините, никого не хочу обидеть, но это так...ПОНАЕХОВ, которым было-бы уместней сельский клюб и драка за амбаром. Нажравшаяся пива толпа, заваленный ровным слоем мусора Майдан, справляющие нужду на ступенях перехода понаехи.... посмотрели мы друг на друга, поехали по домам. На этом традиция прогулок в Центре Киева закончилась.
Еще одна зарисовка. Был у меня проект в доме на Малоподвальной (аккурат рядом с Паторжинского,14 "украинский кирпич"
). Заказчик - пожилой человек из очень известной в то время в Киеве семьи. Состоятельной семьи. Не пафосный, но не очень бюджетный ремонт затянулся, как-то спрашиваю:
"- Вам, наверное, доставляет неудобство все это?
-Нет, не очень. Я этой квартирой пользуюсь, только чтобы переночевать, когда поздно из театра возвращаюсь. А так водителю домой приходится поздно возвращаться, после того как меня отвезет." (Дом по Обуховской трассе имелся ввиду).
Так вот. не хотят люди наслаждаться Центром. Что ты с ними поделаешь?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11252
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5138 раз.
- Подякували: 2680 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:05
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Жить в центре - это приятно. Жить в центре в Нью Йорке, Лондоне, Париже, в той же Москве - это капец как дорого. Жить в центре в Киеве - это +30-40-50куе на квартире. Вопрос: зачем в Киеве жить хз где, если можно жить в центре?
Глядя на квартиры в центре, ловил себя на мысли, что в голову лезет только одна мысль - если б она была моя, то за сколько можно ее продать. И ни разу не приходила в голову мысль "хочу там жить".
Это как ездить на Большом Черном Жыпе по Киеву в пробках - неудобно из-за габаритов, жрет много бензина, но у определенных недалеких категорий женского пола вызывает чувство восхищения. А владельцу БЧЖ большего и не надо
БЧЖ мне не нужен, но выходить из дома и через 5 минут пешком оказываться в культурном и туристическом центре - мне очень нравится. Есть постоянное ощущение, что живешь именно в Киеве. В спальных районах это ощущение полностью исчезает. Не знаю, для меня это важно. Учитывая какая за это в Киеве доплата, по сравнению с ПОХом или Веником - я считаю, что если есть возможность - то нет смысла покупать квартиры на ПОХе или Венике.
Во-во, как-раз про шумную гостиную с панорамными окнами. ВЫ просто Киев не знаете. Для понаехов есть 2 крайности - Центр. Если ты там живешь, то жизнь удалась. И условный ПОХ и Веник, куда жизнь забрасывает лузеров.
В Киеве пока еще есть места, где жить намного приятней, чем в Центре. Это не пох и веник, конечно.
К сожалению, их становится меньше и меньше, когда в очередной раз на месте песочницы вырастает очередная свечка. Да и в целом Киев обезображен.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11252
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5138 раз.
- Подякували: 2680 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:21
adeges написав: Libo написав: adeges написав:
В центре киева жить удобно. Особенно в районах старых застроек.
Живу можно сказать в центре. Очень удобно. Стало намного удобнее, когда построил дом за городом. Приезжаешь на пару дней в Киев с энтузиазмом, но через два дня попускает. "В деревню, в глушь, под Киев!".
Обратите внимание на обитателей центра и их образ жизни. Почти у всех есть загороднее жилье, поэтому они кайфуют и двумя руками за центр.
Мораль:
Планируешь перебираться в центр, думай одновременно и о загороднем жилье, как покупая авто, надо одновременно думать о паркинге, иначе авто принесет массу неудобств. Нет такой возможности - высчитывай среднее арифметическое между центром и природой, выбирай место как кошка выбирает себе лежку, где чувствуешь себя комфортно и мурлыкается ....
Помни, когда пройдет эйфория от покупки в центре, ты вдруг осознаешь, что солнце там светит точно также, также на небе бывают тучи, красивее и умнее ты не стал, в кармане только убыло, а она сегодня опять даже не посмотрела в твою сторону ...
100%. Дом и квартира лучше, чем квартира. Два дома лучше чем один. Две жены... ну и так далее. Хотя тут конечно возможны варианты.
Есть только одна проблема экономики: ограниченность ресурсов. Поэтому многим приходится выбирать.
Но разговор не об этом. А о том, что в центре жить лучше, комфортнее, удобнее, безопаснее чем на любом массиве Киева. В правильном, хорошем центре. Типа паторжинского 14.
Так в киеве. В лос анжелесе лучше жить в брентвуде, в вест ЛА, или в санта монике, или в марине дель рей, или даже норс холливуд. Не в даунтауне. Так уж сложилось.
К счастью, в Киеве еще есть места в прицентралье, где есть природа, тишина, почти нет новостроев в окрУге и если уж очень приспичит, то за 20 минут (без пробок) можно добраться на Майдан даже на троллейбусе. Нет проблем с парковкой и почти нет понаехов (они любят селиться в новостроях, как правило, или в хрущах, если с деньгами не густо). Такие места не очень ходовые для аренды - там если и арендуют, то киевляне, которые предпочитают не ютиться в одной квартире 3-мя поколениями.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11252
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5138 раз.
- Подякували: 2680 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:59
Loft написав:
Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре
просто, назовите название улицы в центре...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1839
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19120
|3168712
|
Пон 14 вер, 2020 08:14
Frant
|
|478
|205292
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|
|124
|226442
|
|