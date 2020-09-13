Особливо на околицях Києва та в прикиївських Єпенях
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:19
Особливо на околицях Києва та в прикиївських Єпенях
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|