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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5228522952305231>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:19

  rjkz написав: и почти нет понаехов (они любят селиться в новостроях, как правило,

Особливо на околицях Києва та в прикиївських Єпенях
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:54

  rjkz написав:
Во-во, как-раз про шумную гостиную с панорамными окнами. ВЫ просто Киев не знаете. Для понаехов есть 2 крайности - Центр. Если ты там живешь, то жизнь удалась. И условный ПОХ и Веник, куда жизнь забрасывает лузеров. :mrgreen:
В Киеве пока еще есть места, где жить намного приятней, чем в Центре. Это не пох и веник, конечно.
К сожалению, их становится меньше и меньше, когда в очередной раз на месте песочницы вырастает очередная свечка. Да и в целом Киев обезображен.

Оставим поиски этих мест внукам.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:17

  Slon_Nosov написав:
  Loft написав:Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре


просто, назовите название улицы в центре...


Ветрова, никольско-ботаническая, пер. Шевченко, паторжинского, прорезная, рейтарская, трехсвятительская, паньковская, гончара, чапаева, франко, георгиевскмй переулок, стрелецкая, михайловский переулок, золотоворотская, пирогова
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест


Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:56

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест


Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
С.Я. Маршак


А тим часом, на кавалірці на КарДачах прораб з Рибальsky пише, що закінчив розводку електрики і почав розводку сантехніки
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:02

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест


Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
С.Я. Маршак


А тим часом, на кавалірці на КарДачах прораб з Рибальsky пише, що закінчив розводку електрики і почав розводку сантехніки

Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:10

  airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.

Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:18

  flyman написав:
  airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.

Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?

Стеклохолст.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:27

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.

Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?

Стеклохолст.

не вводите в заблуждение человека
в лофте разводка электрики и сантехники это финальный аккорд, остается мебель расставить)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:32

  flyman написав:
  airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.

Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?


я думаю, что вам нужно глянуть на процесс и промежуточные результаты - перед тем как закидывать лаве. и желательно делать это чаще, чем раз в месяц
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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