|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:19
rjkz написав:
и почти нет понаехов (они любят селиться в новостроях, как правило,
Особливо на околицях Києва та в прикиївських Єпенях
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21570
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1227 раз.
- Подякували: 2214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:54
rjkz написав:
Во-во, как-раз про шумную гостиную с панорамными окнами. ВЫ просто Киев не знаете. Для понаехов есть 2 крайности - Центр. Если ты там живешь, то жизнь удалась. И условный ПОХ и Веник, куда жизнь забрасывает лузеров.
В Киеве пока еще есть места, где жить намного приятней, чем в Центре. Это не пох и веник, конечно.
К сожалению, их становится меньше и меньше, когда в очередной раз на месте песочницы вырастает очередная свечка. Да и в целом Киев обезображен.
Оставим поиски этих мест внукам.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36073
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:17
Slon_Nosov написав: Loft написав:
Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре
просто, назовите название улицы в центре...
Ветрова, никольско-ботаническая, пер. Шевченко, паторжинского, прорезная, рейтарская, трехсвятительская, паньковская, гончара, чапаева, франко, георгиевскмй переулок, стрелецкая, михайловский переулок, золотоворотская, пирогова
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3417
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:30
antey1969 написав:
Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест
Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
С.Я. Маршак
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11231
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 1049 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:56
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест
Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
С.Я. Маршак
А тим часом, на кавалірці на КарДачах прораб з Рибальsky пише, що закінчив розводку електрики і почав розводку сантехніки
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21488
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:02
flyman написав: Serg-ik написав: antey1969 написав:
Даже Флай тему прочувствовал и тут же кладовку выкупил на Жулянах себе под койко-мест
Спит спокойно старый слон
Стоя спать умеет он.
С.Я. Маршак
А тим часом, на кавалірці на КарДачах прораб з Рибальsky пише, що закінчив розводку електрики і почав розводку сантехніки
Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36073
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:10
airmax78 написав:
Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21488
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1560 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:18
flyman написав: airmax78 написав:
Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
Стеклохолст.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36073
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 4266 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:27
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
Стеклохолст.
не вводите в заблуждение человека
в лофте разводка электрики и сантехники это финальный аккорд, остается мебель расставить)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11746
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:32
flyman написав: airmax78 написав:
Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
я думаю, что вам нужно глянуть на процесс и промежуточные результаты - перед тем как закидывать лаве. и желательно делать это чаще, чем раз в месяц
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3417
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19120
|3168874
|
Пон 14 вер, 2020 08:14
Frant
|
|478
|205308
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|
|124
|226459
|
|