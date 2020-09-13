Залишається не меблі, залишається піддони занести.
Зи. Всім привіт. Як воно? Када по 300 в центрі?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41
Залишається не меблі, залишається піддони занести.
Зи. Всім привіт. Як воно? Када по 300 в центрі?
Всім процвітання!
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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