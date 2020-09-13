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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5228522952305231

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41

  Прохожий написав:не вводите в заблуждение человека
в лофте разводка электрики и сантехники это финальный аккорд, остается мебель расставить)

Залишається не меблі, залишається піддони занести.

Зи. Всім привіт. Як воно? Када по 300 в центрі?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Када по 300 в центрі?

Вы к этому готовы?
Serg-ik
1
 
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  #<1 ... 5228522952305231
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