Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку. Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку. Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку. Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
Стеклохолст.
не вводите в заблуждение человека в лофте разводка электрики и сантехники это финальный аккорд, остается мебель расставить)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.
Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку. Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?
я думаю, что вам нужно глянуть на процесс и промежуточные результаты - перед тем как закидывать лаве. и желательно делать это чаще, чем раз в месяц
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
что входит в 2ку и в какой валюте считаете? Набор подобных (https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-va ... 1-4-m.html) грейдовских дров в Эпике стоит примерно 150 евро. Монтаж 100. Можно и модулями понабирать. Если делать под заказ, то цифра вырастет где-то до 12-15К - условно, это 500 баксов. Цифра 2К мне пока не пляшет никуда. Может, с плиткой и техникой (если ту плиту можно назвать "техникой")