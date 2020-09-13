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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:42
Serg-ik написав: Первый написав:
Када по 300 в центрі?
Вы к этому готовы?
А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:28
Serg-ik написав:
Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?
Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00? Или у которых офис вообще на окраине или за городом?
Я вот сейчас тоже подумываю свалить в какой-то городок поближе к горам, чтобы до часа езды от офиса был.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39
барабашов написав: Serg-ik написав: Первый написав:
Када по 300 в центрі?
Вы к этому готовы?
А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...
Не зрозумів Сержика. Ну таке. За думки що квадрат Па тищі - мене записали в растішки.
Буду як всі. Хочу Па 300 в центрі. Хрущі і совмін не пропонувати.
З класичним ремонтом ціна до 250 дол за квадрат
Всім процвітання!
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