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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5228522952305231

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:42

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Када по 300 в центрі?

Вы к этому готовы?

А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:28

  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00? Или у которых офис вообще на окраине или за городом?
Я вот сейчас тоже подумываю свалить в какой-то городок поближе к горам, чтобы до часа езды от офиса был.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:Када по 300 в центрі?

Вы к этому готовы?

А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...


Не зрозумів Сержика. Ну таке. За думки що квадрат Па тищі - мене записали в растішки.
Буду як всі. Хочу Па 300 в центрі. Хрущі і совмін не пропонувати.
З класичним ремонтом ціна до 250 дол за квадрат
Всім процвітання!
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  #<1 ... 5228522952305231
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