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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5228522952305231

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:42

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Када по 300 в центрі?

Вы к этому готовы?

А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:28

  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00? Или у которых офис вообще на окраине или за городом?
Я вот сейчас тоже подумываю свалить в какой-то городок поближе к горам, чтобы до часа езды от офиса был.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:Када по 300 в центрі?

Вы к этому готовы?

А у вас какая Военно-учётная специальность?
Еленска не ошибается...
В конкретных цифрах, хотя и в Могадишо то подороже их мягко сказать баракобетон...


Не зрозумів Сержика. Ну таке. За думки що квадрат Па тищі - мене записали в растішки.
Буду як всі. Хочу Па 300 в центрі. Хрущі і совмін не пропонувати.
З класичним ремонтом ціна до 250 дол за квадрат
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:12

  adeges написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Стремительно у вас все продвигается. Вот что значит работа по дизайн-проекту.

Та яке швидко, розраховували на 2 місяці, а 1 місяць потратили тільки на те, щоб стіни поштукатурити, то нема малярів, то є машиншщики, але потім відмовилися, бо малий об"єм, потім одного вигнав прораб, і на початку вересня знайшовся майстер який поштукатурив стіни. А через тиждень прораб відзвітувався що закінчив електрику і почав сантехніку.
Думаю, цього тижня тре буде закинути лаве на стяжку та стелю, чи що там після розводки електрики і сантехніки?


я думаю, что вам нужно глянуть на процесс и промежуточные результаты - перед тем как закидывать лаве. и желательно делать это чаще, чем раз в месяц

Ох Вы и советуете. Посчитайте хотя бы расходы на электричку от Бучи и пожалейте лендлорда. И вообще, прорабам надо верить на слово.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:26

  Gastarbaiter написав:
  Serg-ik написав:Что эти бездельники делают в пригороде? Готовят друг другу кофе, стригут друг друга и развозят пиццу? Сознательный выбор долгой дороги на работу в Киев? Или это здравомыслящие пенсы уехали подальше от больничке?

Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00? Или у которых офис вообще на окраине или за городом?
Я вот сейчас тоже подумываю свалить в какой-то городок поближе к горам, чтобы до часа езды от офиса был.


А також є люди,які працюють по об'єктах по усій Україні і проживати в Києві не обов'язково. Досвід проживання у цьому гамірливому місті (Києві) є.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Не зрозумів Сержика. Ну таке. За думки що квадрат Па тищі - мене записали в растішки.
Буду як всі. Хочу Па 300 в центрі. Хрущі і совмін не пропонувати.
З класичним ремонтом ціна до 250 дол за квадрат

Не зрозумів? Пояснюю
Я дав просте запитання: Ви готові до "па 300?".
Відповіді немає
Натякаю: якщо готові, то виставляйте власну па 300, будете першим, бо Ви-ПЕРШИЙ!
Ваш приклад стане натхненням, інші зроблять теж саме.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00?

не тешьте себя иллюзиями. Специалистов, которые могут работать из дома,не так уж много. В пригороде покупают не потому, что им там удобно, а потому что по цене доступнее Киева.
Serg-ik
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