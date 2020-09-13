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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 179
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:57

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис. :mrgreen:

мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.

Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось руководству: сейчас двигается тема для "после ковида" о workplace sharing и "гибком" режиме работы (хочешь - из дому, хочешь - из офиса).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:09

  Рыба-сом написав:
  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис. :mrgreen:

мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.

Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось руководству: сейчас двигается тема для "после ковида" о workplace sharing и "гибком" режиме работы (хочешь - из дому, хочешь - из офиса).

Раньше прошаройопився на роботі день з 9 до 5, прийшов додому, плюхнув на діван з півасіком: "я пахал і я устал".
А тепер домашні бачать що ти цілий день прошаройопився і відмазки для тєліка під півасік нема: "давай работай по дому, шаройопщік, я тобі не наймичка".

Якось так.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:11

  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00?

не тешьте себя иллюзиями. Специалистов, которые могут работать из дома,не так уж много. В пригороде покупают не потому, что им там удобно, а потому что по цене доступнее Киева.


Можно я вас помирю? :roll:
За городом живут и богатые, и не очень.
Богатые едут, чтоб жить в своем доме на природе, с мангалом, с беседкой, с бассейном, чтоб свой вишневый сад, чтоб свежий воздух, чтоб парное молоко, чтоб не думать о чуме, а думать свои богатые думы, глядя в ясное ночное звездное небо прямо над головой...
И победнее. Но они в урбанизированное предместье, в пгт, в высотки, в городские квартиры, откуда небо видно только наискось. В основном молодежь, полная энтузиазма и жизненных планов, готовая рвать и метать, делать карьеру. Как первый шаг в покорении Киева. Чтоб было где пока нормально по-киевски жить, чтоб уже свое жилье. И делают все совершенно правильно. Я б на их месте тоже так делал. Я желаю им всем только успеха, чтоб когда-то сбылась их мечта переехать оттуда в шикарную квартиру в центре с паркингом. Кто захочет конечно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось ..

Ойти и ранее многие по домам сидели, их можно было чОтко вычислить по спросу на гигабитное подключение. Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
в ойти большинство работ проектные - тебе дают задание и срок на его выполнение. У нас же в основном текучка, что часто требует оперативного решения вопросов.
ну и вспоминается апрель, когда пока соберешь элементарное внеплановое онлайн-собрание, проклянешь все на свете.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:25

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис. :mrgreen:

мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.

Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:31

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис. :mrgreen:

мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.

Наше высокое начальство признало, что в целом по миру результат не ухудшился, качество не упало, работа делается с опережением сроков.
Хотя да, лично мне стало проще филонить. Можно спокойно смотреть сериалы целый день. Но я-то знаю, что потом все успею до дедлайна.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:33

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось ..

Ойти и ранее многие по домам сидели, их можно было чОтко вычислить по спросу на гигабитное подключение. Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
в ойти большинство работ проектные - тебе дают задание и срок на его выполнение. У нас же в основном текучка, что часто требует оперативного решения вопросов.
ну и вспоминается апрель, когда пока соберешь элементарное внеплановое онлайн-собрание, проклянешь все на свете.

Всё по-разному бывает. Инет у меня в Праге дома слабее киевского, кстати :)
Так, чтоб дали задачу и месяц её пилишь - не знаю, может, где так и работают, но это нужны очень ответственные и автономные люди.
А на практике - созвон раз в день и потом коммуникация в случае надобности.
Самая большая проблема, ИМнХО - это социализация и адаптация новичков.
Но, видимо, с т.з. конторы плюсы превышают минусы. Прямо говорят, что удивились тому, что производительность не сильно упала.

В банках бывшие коллеги и знакомые тоже плюс/минус как-то из дому пока работают, но там это, конечно, сложнее.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 14 вер, 2020 15:38, всього редагувалось 3 разів.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:34

  flyman написав:комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!

Киев снова попал в котел. Как ровно 79 лет назад.
"14 вересня частини Моделя і Губе оволоділи Лохвицею і Лубнами, а після підходу 15 вересня 1941 з південного сходу 9-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової групи німецькі війська замкнули кільце навколо 5, 21, 26 і 37 радянських армій. В оточенні опинилося і управління Південно-Західного фронту."
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 14 вер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:34

  барабашов написав:..
Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?

хер их знает, кто и что там делал, но было ощущение, что с утра до вечера все где-то картошку закапывали: "я перезвоню..занят.. в туалете.. с собакой гуляю" и т.д.
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