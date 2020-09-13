Додано: Пон 14 вер, 2020 15:11

Serg-ik написав: Gastarbaiter написав: Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00? Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00?

не тешьте себя иллюзиями. Специалистов, которые могут работать из дома,не так уж много. В пригороде покупают не потому, что им там удобно, а потому что по цене доступнее Киева. не тешьте себя иллюзиями. Специалистов, которые могут работать из дома,не так уж много. В пригороде покупают не потому, что им там удобно, а потому что по цене доступнее Киева.

Можно я вас помирю?За городом живут и богатые, и не очень.Богатые едут, чтоб жить в своем доме на природе, с мангалом, с беседкой, с бассейном, чтоб свой вишневый сад, чтоб свежий воздух, чтоб парное молоко, чтоб не думать о чуме, а думать свои богатые думы, глядя в ясное ночное звездное небо прямо над головой...И победнее. Но они в урбанизированное предместье, в пгт, в высотки, в городские квартиры, откуда небо видно только наискось. В основном молодежь, полная энтузиазма и жизненных планов, готовая рвать и метать, делать карьеру. Как первый шаг в покорении Киева. Чтоб было где пока нормально по-киевски жить, чтоб уже свое жилье. И делают все совершенно правильно. Я б на их месте тоже так делал. Я желаю им всем только успеха, чтоб когда-то сбылась их мечта переехать оттуда в шикарную квартиру в центре с паркингом. Кто захочет конечно.