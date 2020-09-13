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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:57
sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось руководству: сейчас двигается тема для "после ковида" о workplace sharing и "гибком" режиме работы (хочешь - из дому, хочешь - из офиса).
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:09
Рыба-сом написав: sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось руководству: сейчас двигается тема для "после ковида" о workplace sharing и "гибком" режиме работы (хочешь - из дому, хочешь - из офиса).
Раньше прошаройопився на роботі день з 9 до 5, прийшов додому, плюхнув на діван з півасіком: "я пахал і я устал".
А тепер домашні бачать що ти цілий день прошаройопився і відмазки для тєліка під півасік нема: "давай работай по дому, шаройопщік, я тобі не наймичка".
Якось так.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:11
Serg-ik написав: Gastarbaiter написав:
Вы не допускаете, что существуют люди, которые могут работать из дома? Или которым не обязательно быть в офисе в 9-00?
не тешьте себя иллюзиями. Специалистов, которые могут работать из дома,не так уж много. В пригороде покупают не потому, что им там удобно, а потому что по цене доступнее Киева.
Можно я вас помирю?
За городом живут и богатые, и не очень.
Богатые едут, чтоб жить в своем доме на природе, с мангалом, с беседкой, с бассейном, чтоб свой вишневый сад, чтоб свежий воздух, чтоб парное молоко, чтоб не думать о чуме, а думать свои богатые думы, глядя в ясное ночное звездное небо прямо над головой...
И победнее. Но они в урбанизированное предместье, в пгт, в высотки, в городские квартиры, откуда небо видно только наискось. В основном молодежь, полная энтузиазма и жизненных планов, готовая рвать и метать, делать карьеру. Как первый шаг в покорении Киева. Чтоб было где пока нормально по-киевски жить, чтоб уже свое жилье. И делают все совершенно правильно. Я б на их месте тоже так делал. Я желаю им всем только успеха, чтоб когда-то сбылась их мечта переехать оттуда в шикарную квартиру в центре с паркингом. Кто захочет конечно.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:21
Рыба-сом написав:
Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось ..
Ойти и ранее многие по домам сидели, их можно было чОтко вычислить по спросу на гигабитное подключение. Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
в ойти большинство работ проектные - тебе дают задание и срок на его выполнение. У нас же в основном текучка, что часто требует оперативного решения вопросов.
ну и вспоминается апрель, когда пока соберешь элементарное внеплановое онлайн-собрание, проклянешь все на свете.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:22
комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:25
sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:31
sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Наше высокое начальство признало, что в целом по миру результат не ухудшился, качество не упало, работа делается с опережением сроков.
Хотя да, лично мне стало проще филонить. Можно спокойно смотреть сериалы целый день. Но я-то знаю, что потом все успею до дедлайна.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:33
sequence написав: Рыба-сом написав:
Хз. Для ойти, смотрю, всё наоборот очень понравилось ..
Ойти и ранее многие по домам сидели, их можно было чОтко вычислить по спросу на гигабитное подключение. Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
в ойти большинство работ проектные - тебе дают задание и срок на его выполнение. У нас же в основном текучка, что часто требует оперативного решения вопросов.
ну и вспоминается апрель, когда пока соберешь элементарное внеплановое онлайн-собрание, проклянешь все на свете.
Всё по-разному бывает. Инет у меня в Праге дома слабее киевского, кстати
Так, чтоб дали задачу и месяц её пилишь - не знаю, может, где так и работают, но это нужны очень ответственные и автономные люди.
А на практике - созвон раз в день и потом коммуникация в случае надобности.
Самая большая проблема, ИМнХО - это социализация и адаптация новичков.
Но, видимо, с т.з. конторы плюсы превышают минусы. Прямо говорят, что удивились тому, что производительность не сильно упала.
В банках бывшие коллеги и знакомые тоже плюс/минус как-то из дому пока работают, но там это, конечно, сложнее.
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в Пон 14 вер, 2020 15:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:34
flyman написав:
комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!
Киев снова попал в котел. Как ровно 79 лет назад.
"14 вересня частини Моделя і Губе оволоділи Лохвицею і Лубнами, а після підходу 15 вересня 1941 з південного сходу 9-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової групи німецькі війська замкнули кільце навколо 5, 21, 26 і 37 радянських армій. В оточенні опинилося і управління Південно-Західного фронту."
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 14 вер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:34
барабашов написав:
..
Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?
хер их знает, кто и что там делал, но было ощущение, что с утра до вечера все где-то картошку закапывали: "я перезвоню..занят.. в туалете.. с собакой гуляю" и т.д.
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