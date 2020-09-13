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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:38
sequence написав: барабашов написав:
..
Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?
хер их знает, кто и что там делал, но было ощущение, что с утра до вечера все где-то картошку закапывали: "я перезвоню..занят.. в туалете.. с собакой гуляю" и т.д.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:39
Gastarbaiter написав: sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Наше высокое начальство признало, что в целом по миру результат не ухудшился, качество не упало, работа делается с опережением сроков.Хотя да, лично мне стало проще филонить.
Можно спокойно смотреть сериалы целый день. Но я-то знаю, что потом все успею до дедлайна.
Всі спостереження і опитування показували, що продуктивної праці було маскимум 60% в 8 година роботи.
Тобти при правильному плануванні і виконуванні роботи, можна сміливо вкладатись в 4-5 годин в день.
Тому дома є час і на серіали, і на торгівлю на фонді, і на роботу
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:40
airmax78 написав: flyman написав:
комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!
Киев снова попал в котел. Как ровно 79 лет назад.
"14 вересня частини Моделя і Губе оволоділи Лохвицею і Лубнами, а після підходу 15 вересня 1941 з південного сходу 9-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової групи німецькі війська замкнули кільце навколо 5, 21, 26 і 37 радянських армій. В оточенні опинилося і управління Південно-Західного фронту."
А якщо серйозно, то я задумався, чи не взяти місто герой в подвійне кільце, але не кавалірок, а повноцінних однокімнатних, і почати знову з Бучі.
Після ремонту, 3 кавалірки мають генерити в рік 6куе.
За 2,5 року (якщо підклюти до генерації кеша цоколь, за 2 роки) мають нагенерити 1к.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 14 вер, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:43
flyman написав:Раньше прошаройопився на роботі день з 9 до 5, прийшов додому, плюхнув на діван з півасіком: "я пахал і я устал".
А тепер домашні бачать що ти цілий день прошаройопився і відмазки для тєліка під півасік нема: "давай работай по дому, шаройопщік, я тобі не наймичка".
Якось так.
Це чиє життя ти описуєш? Явно не своє...
Сусіда з 1го поверху?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:44
change_pm написав: flyman написав:Раньше прошаройопився на роботі день з 9 до 5, прийшов додому, плюхнув на діван з півасіком: "я пахал і я устал".
А тепер домашні бачать що ти цілий день прошаройопився і відмазки для тєліка під півасік нема: "давай работай по дому, шаройопщік, я тобі не наймичка".
Якось так.
Це чиє життя ти описуєш? Явно не своє...
Сусіда з 1го поверху?
сферичного ПМа з ІТ,
єслі шо прекрасне.іт в помощь.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:46
Libo написав:
..
Как сделать так, чтобы ты свалил, а твоя мышка сама бегала?
зачем валить, когда есть куча всяких веселых он-лайн игр?
способов зашариться всегда больше, чем способов проконтролировать стафф
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:47
sequence написав:
Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
Она вышла то только в 2007
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:49
flyman написав:
А якщо серйозно, то я задумався, чи не взяти місто герой в подвійне кільце
, але не кавалірок, а повноцінних однокімнатних, і почати знову з Бучі.
Після ремонту, 3 кавалірки мають генерити в рік 6куе.
За 2,5 року (якщо підклюти до генерації кеша цоколь, за 2 роки) мають нагенерити 1к.
Імхо, ти жорстоко помиляєшся...
Як наразі на піках фонди втарюють фіз.осіб, так і в КРЖН ти втарюєш кавалірки і думаеш про 1к, а смарт мані виходять з ринку через ризики...
Сподіваюсь, що я помиляюсь, але я маю чуйку, що щось тут не так...
зі. Пам"ятаю, як мене вмовляли в 07-08 роках влізти в іпотеку, але мені не хотілось, а ринок ріс і ріс (хоча на той час я ні про які падіння і проблеми на амер.ринку і не чув, і знати не знав).
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:51
Faceless написав: sequence написав:
Знакомому нравилось по ночам работать еще 20 лет назад - он переписывал софт под iOS.
Она вышла то только в 2007
возможно. уже не помню, факт что то была десктопная версия Apple. В той конторе нужно было присутствовать на рабочем месте, но фиксировалось время входа/выхода, и засчитывалось в рабочее время. Если переработал - вали в отпуск ))
ЗЫ iOS, я вероятно перепутал с OS/2, которой почему-то все были у нас увлечены в конце 90х наряду с NT. MacOS тогда не был особо распространен, скорее экзотика и работы по переносе платформы софта неплохо ценились
Востаннє редагувалось sequence
в Пон 14 вер, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:53
rjkz написав:
Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к.
И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили.
Они нам просто не были нужны.
Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны.
Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.ь?
Кому как. У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем.
Сомневаюсь, что добровольно люди переезжают в мелкое жильё.. я бы без нужды не поменял
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