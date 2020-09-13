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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:17
"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на определение следственного судьи от 03 сентября 2020 года, которым подозреваемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 03 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам разбирательств, суд отказался пересматривать решение предыдущей инстанции, принятое третьего сентября.
Может петицию надо запилить насчёт трудового будущего Микитася?
Если признают виновным, то срок должен отбывать на достройке объектов Укрбуда, каменщиком, бетонщиком...И чтоб под строгим наблюдением веб-камеры-нагрудной и со стороны. Естетсвенно, с онлайн подключением всех желающих.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:18
adeges написав: Slon_Nosov написав: Loft написав:
Вообще не могу понять как можно жить не в центре, имея возможность жить в центре
просто, назовите название улицы в центре...
Ветрова, никольско-ботаническая, пер. Шевченко, паторжинского, прорезная, рейтарская, трехсвятительская, паньковская, гончара, чапаева, франко, георгиевскмй переулок, стрелецкая, михайловский переулок, золотоворотская, пирогова
спасибо за ответ, но ваш выбор не разделяю. к слову, ждал название улицы на которой вы живете, т.к. не стоит путать туризм с иммиграцией... это из серии, вот бы жить на андреевском спуске один раз там прогулявшись, не задумываясь где скупиться, где припарковаться и нахрена вам транзит туристов под окнами. лично я могу жить на орлика, но не хочу. а в целом по центру вечные пробки, отсутствие парковки, старые дома часто в убитом состоянии, отсутствие торговых центров с большими парковками. если конечно не говорить о чем то типа грушевского 9а и работать в раде.
возможно мое мнение связано с тем что я первые пол жизни жил на дарвина, сейчас обитаю на оболони, тут хоть не нужно два круга по кварталу давать что б найти где машину бросить.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:18
sequence написав: барабашов написав:
..
Неужели Ваши сотрудники только что и делали что бухали, тр... и опустошали холодильники пока жена была в душе?
хер их знает, кто и что там делал, но было ощущение, что с утра до вечера все где-то картошку закапывали: "я перезвоню..занят.. в туалете.. с собакой гуляю" и т.д.
Это эффект первого месяца "адаптации к новой реальности". Я тоже первые 2 недели не мог никак настроиться на работу, но потом всё устаканилось и производительность стала как минимум не хуже.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:27
Рыба-сом написав:
.. потом всё устаканилось и производительность стала как минимум не хуже.
это хорошо, когда вы можете всех родных нафиг выставить из своей личной комнаты-кабинета. А когда на карантин уходит школа где, например, твои двое старшеньких и садик, где младшенькая и вся эта толпа на голове стоит
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:30
sequence написав: Gastarbaiter написав:
.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
именно так посчитает 80% компаний минимум.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:31
Та есть как плюсы так и минусы.
Самый главный плюс работы с дома в том что на самом деле пофиг где ты есть на самом деле.
Тоесть на самом деле если смотреть широко, то "дома" это не обязательно дома. Это где угодно - на трассе, в другом городе, в деревне и так далее лишь бы была связь что открывает огромные возможности.
Для меня самый главный минус работы с дома помимо наличия домашних (эта проблема меня миновала, а у других это остро стоит) в том что нет живого общения с коллегами. В результате вместо того что бы выйти "на курилку", приходится по сути заниматься фигней типа идти на диван и включать Ютуб или еще что-то дабы отвлечься.
Кроме того, в идеале нужно делать отдельный кабинет что бы там ничего не отвлекало, а обстановка отличалась от домашней)
Я сидя уже пол года из дома до сих пор не пришел к выводу где мне было лучше. На офисе или дома. С одной стороны на офисе, а с другой стороны как вспомню этот час поездки туда, потом вечером час назад... ну такое, сразу про все плюсы офиса забываю
А шариться... на офисе шариться легче так как по дефолту психологически подразумеватся что раз ты в офисе то ты занят делом, а раз ты дома то ты шаришься)
Но если массово переходить на ремоут, то точно не в многоквартирных домах. Там не хватит места понасоздавать кабинетов, а жить и работать в одной комнате долго не выйдет. По крайней мере у меня вот такое ощущение. Мб дело привычки.
Востаннє редагувалось Santehnik
в Пон 14 вер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:31
sequence написав: Рыба-сом написав:
.. потом всё устаканилось и производительность стала как минимум не хуже.
это хорошо, когда вы можете всех родных нафиг выставить из своей личной комнаты-кабинета. А когда на карантин уходит школа где, например, твои двое старшеньких и садик, где младшенькая и вся эта толпа на голове стоит
Во-во. Трудно даже с одним. Или ребенка начинает воспитывать телевизор с ютьюбом, или постоянно отвлекайся.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33
Slon_Nosov написав: adeges написав: Slon_Nosov написав:
просто, назовите название улицы в центре...
Ветрова, никольско-ботаническая, пер. Шевченко, паторжинского, прорезная, рейтарская, трехсвятительская, паньковская, гончара, чапаева, франко, георгиевскмй переулок, стрелецкая, михайловский переулок, золотоворотская, пирогова
спасибо за ответ, но ваш выбор не разделяю. к слову, ждал название улицы на которой вы живете, т.к. не стоит путать туризм с иммиграцией... это из серии, вот бы жить на андреевском спуске один раз там прогулявшись, не задумываясь где скупиться, где припарковаться и нахрена вам транзит туристов под окнами.
я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:34
Santehnik написав:
Та есть как плюсы так и минусы.
Самый главный плюс работы с дома в том что на самом деле пофиг где ты есть на самом деле.
Тоесть на самом деле если смотреть широко, то "дома" это не обязательно дома. Это где угодно - на трассе, в другом городе, в деревне и так далее лишь бы была связь что открывает огромные возможности.
Для меня самый главный минус работы с дома помимо наличия домашних (эта проблема меня миновала, а у других это остро стоит) в том что нет живого общения с коллегами. В результате вместо того что бы выйти "на курилку", приходится по сути заниматься фигней типа идти на диван и включать Ютуб или еще что-то дабы отвлечься.
Кроме того, в идеале нужно делать отдельный кабинет что бы там ничего не отвлекало, а обстановка отличалась от домашней)
Я сидя уже пол года из дома до сих пор не пришел к выводу где мне было лучше. На офисе или дома. С одной стороны на офисе, а с другой стороны как вспомню этот час поездки туда, потом вечером час назад... ну такое, сразу про все плюсы офиса забываю
А шариться... на офисе шариться легче так как по дефолту психологически подразумеватся что раз ты в офисе то ты занят делом, а раз ты дома то ты шаришься)
Но если массово переходить на ремоут, то точно не в многоквартирных домах. Там не хватит места понасоздавать кабинетов, а жить и работать в одной комнате долго не выйдет. По крайней мере у меня вот такое ощущение. Мб дело привычки.
Все рванут в ипеня. Квартиры упадут в цене и тем кто останется, можно будет скупать этажами и никуда не выезжать.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:34
hume написав: rjkz написав:
Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к.
И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили.
Они нам просто не были нужны.
Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны.
Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.ь?
Кому как. У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем.
Сомневаюсь, что добровольно люди переезжают в мелкое жильё.. я бы без нужды не поменял
если финансы позволяют - то почему нет? в старости никто не хочет ничего менять, там цветочек, там диванчик, а далее гостевая для предполагаемых, а точнее несуществующих гостей. у самого родители живут в ста метрах 4к, ничего менять не хотят. есть примеры когда родители строят большой дом за городом, но подросшие дети не хотят жить за киевом и вообще с родителями. а на старости содержать дом в метров 500 то еще удовольствие, не говоря уже о том что по ступенькам подняться на третий здоровья уже может и не быть, но кто об этом думает в 30-40 лет...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Пон 14 вер, 2020 16:55, всього редагувалось 2 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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