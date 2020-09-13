Додано: Пон 14 вер, 2020 16:31

Та есть как плюсы так и минусы.Самый главный плюс работы с дома в том что на самом деле пофиг где ты есть на самом деле.Тоесть на самом деле если смотреть широко, то "дома" это не обязательно дома. Это где угодно - на трассе, в другом городе, в деревне и так далее лишь бы была связь что открывает огромные возможности.Для меня самый главный минус работы с дома помимо наличия домашних (эта проблема меня миновала, а у других это остро стоит) в том что нет живого общения с коллегами. В результате вместо того что бы выйти "на курилку", приходится по сути заниматься фигней типа идти на диван и включать Ютуб или еще что-то дабы отвлечься.Кроме того, в идеале нужно делать отдельный кабинет что бы там ничего не отвлекало, а обстановка отличалась от домашней)Я сидя уже пол года из дома до сих пор не пришел к выводу где мне было лучше. На офисе или дома. С одной стороны на офисе, а с другой стороны как вспомню этот час поездки туда, потом вечером час назад... ну такое, сразу про все плюсы офиса забываюА шариться... на офисе шариться легче так как по дефолту психологически подразумеватся что раз ты в офисе то ты занят делом, а раз ты дома то ты шаришься)Но если массово переходить на ремоут, то точно не в многоквартирных домах. Там не хватит места понасоздавать кабинетов, а жить и работать в одной комнате долго не выйдет. По крайней мере у меня вот такое ощущение. Мб дело привычки.