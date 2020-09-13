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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52335234523552365237>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

  Slon_Nosov написав:
  hume написав:Кому как. У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем.
Сомневаюсь, что добровольно люди переезжают в мелкое жильё.. я бы без нужды не поменял


если финансы позволяют - то почему нет? в старости никто не хочет ничего менять, там цветочек, там диванчик, а далее гостевая для предполагаемых, а точнее несуществующих гостей. у самого родители живут в ста метрах 4к, ничего менять не хотят. есть примеры когда родители строят большой дом за городом, но подросшие дети не хотят жить за киевом и вообще с родителями. а на старости содержать дом в метров 500 то еще удовольствие, не говоря уже о том что по ступенькам подняться на третий здоровья уже может и не быть.

таже беда + 2 загородних дома.Но я начитался домика,финансов и курсов с минфином и принял решение))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

  airmax78 написав:..
Все рванут в ипеня. Квартиры упадут в цене и тем кто останется, можно будет скупать этажами и никуда не выезжать.

альтернатива - скупать этажами, создавая видимость частного дома и расселять всю родню.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:40

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:.. потом всё устаканилось и производительность стала как минимум не хуже.

это хорошо, когда вы можете всех родных нафиг выставить из своей личной комнаты-кабинета. А когда на карантин уходит школа где, например, твои двое старшеньких и садик, где младшенькая и вся эта толпа на голове стоит

Вот тогда и задумываешься, что вместо двушки в прицентралье лучше бы иметь трешку в ипенях.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:42

  Gastarbaiter написав:..
Вот тогда и задумываешься, что вместо двушки в прицентралье лучше бы иметь трешку в ипенях.

хорошая альтернатива - это дружить со своими родителями и/или родителями жены )) У которых, разумеется должен быть большой дом в каком-то колхозе
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:51

  Libo написав:
  hume написав: У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем.


Ох уж эти детки! Бессовестные. :oops:
Готов задвинуть маму из квартиры, которую она заработала, в трущобы. :cry:
И потом просвистать её деньги. :?

Немного вы сгустили краски :mrgreen: хотел всего лишь на новострой поменять.

Но истории о хитрых наследничках проскакивают всё чаще. Не знаю что думать то ли времена такие настали, то ли воспитание аморальное
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:53

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:.. потом всё устаканилось и производительность стала как минимум не хуже.

это хорошо, когда вы можете всех родных нафиг выставить из своей личной комнаты-кабинета. А когда на карантин уходит школа где, например, твои двое старшеньких и садик, где младшенькая и вся эта толпа на голове стоит

Ну, я с самого утра из детской сына выставлял, закрывался, а он уже как-то с женой :)
Если же оба родителя работают (или вообще один родитель), либо кабинет сделать не из чего (у нас тут такие есть случаи часто: [до короны] ай, нам втроём и в 2+КК - это однушка с большой кухней-гостинной - очень хорошо и удобно), то тогда да, беда.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет


ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах. :mrgreen: хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... :D
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:57

  change_pm написав:
  flyman написав:А якщо серйозно, то я задумався, чи не взяти місто герой в подвійне кільце, але не кавалірок, а повноцінних однокімнатних, і почати знову з Бучі.
Після ремонту, 3 кавалірки мають генерити в рік 6куе.
За 2,5 року (якщо підклюти до генерації кеша цоколь, за 2 роки) мають нагенерити 1к.

Імхо, ти жорстоко помиляєшся...

Як наразі на піках фонди втарюють фіз.осіб, так і в КРЖН ти втарюєш кавалірки і думаеш про 1к, а смарт мані виходять з ринку через ризики...

Сподіваюсь, що я помиляюсь, але я маю чуйку, що щось тут не так...

зі. Пам"ятаю, як мене вмовляли в 07-08 роках влізти в іпотеку, але мені не хотілось, а ринок ріс і ріс (хоча на той час я ні про які падіння і проблеми на амер.ринку і не чув, і знати не знав).

я розписав лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі, а ти думаєш, що прям завтра буде кольцо укружєнія однушкамі.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:01

  Slon_Nosov написав: примеры когда родители строят большой дом за городом, но подросшие дети не хотят жить за киевом и вообще с родителями. а на старости содержать дом в метров 500 то еще удовольствие, не говоря уже о том что по ступенькам подняться на третий здоровья уже может и не быть, но кто об этом думает в 30-40 лет...

Один к одному история моего одноклассника. Родители начали строить ещё в начале 200х дом на 550 квадратов, чтоб жить несколькими поколениями. В итоге живёт там один глава семейства)) зимой проваливается половина первого этажа. Продать же жаба душит, строился с душой
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:07

  flyman написав:..
я розписав лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі, а ти думаєш..

"лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі" - это прикупить себе заранее место на кладбище и завещание составить так, чтобы никаким макаром злобной теще не перепал ни один полуподвал в дальнем пригороде столицы
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