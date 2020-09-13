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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5234523552365237>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:07

  Slon_Nosov написав: а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... :D


Такое встречается. Две семьи, два дома, два мира, оба по-своему приятных, с которыми не хочется расставаться. Третья для минут уединения от обеих, для внезапных чувств и встреч. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:14

  sequence написав: "лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі" - это прикупить себе заранее место на кладбище


Скорее место в банке криоконсервации :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:17

  zРадио написав:
  sequence написав: "лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі" - это прикупить себе заранее место на кладбище


Скорее место в банке криоконсервации :mrgreen:

если углубить полуподвал, то какбэ автоматически. Достаточно ванны с формалином
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Если же оба родителя работают (или вообще один родитель), либо кабинет сделать не из чего (у нас тут такие есть случаи часто: [до короны] ай, нам втроём и в 2+КК - это однушка с большой кухней-гостинной - очень хорошо и удобно), то тогда да, беда.

Но вообще разговор был о том, выгодно ли это работодателю.
Если придёт к тому, что таки выгодно, то проблемы с социализацией, с детьми, отсутствием "кабинета" и сопутствующие срывы, истерики и скандалы становятся сугубо вашими проблемами.
Как сейчас работодателю в большинстве случаев фиолетово, что ребёнок заболел, а оба родителя работают, что с Трои ехать долго, на дороге из Ирпеня были пробки и прочее.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:24

  sequence написав:
  zРадио написав:
  sequence написав: "лонг тьорм діверсіфікейшн стратеджі" - это прикупить себе заранее место на кладбище


Скорее место в банке криоконсервации :mrgreen:

если углубить полуподвал, то какбэ автоматически. Достаточно ванны с формалином

Мавзолей?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26

  Slon_Nosov написав:
  adeges написав:я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет


ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах. :mrgreen: хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... :D


как-то с разговора об улицах мы перешли на разговор о моей скромной персоне. жил на одной, потом на второй, сейчас живу на третьей. так жизнь сложилась

я предлагаю вернуться к вашей оригинальной идее, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни
Востаннє редагувалось adeges в Пон 14 вер, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26

:o
  flyman написав:..
Мавзолей?

берите выше - пирамида!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:27

  Libo написав:
  Slon_Nosov написав: а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... :D


Такое встречается. Две семьи, два дома, два мира, оба по-своему приятных, с которыми не хочется расставаться. Третья для минут уединения от обеих, для внезапных чувств и встреч. :oops:


звучит как тост, главное чтоб здоровья хватало, денег и свободного времени!
одно интересно, что делает человек с таким счастьем на форуме где большинство планирует к покупке свою зачастую первую и пока еще недостаточно подешевевшую квартиру? 8)
следит за тем как цены падают, так данный форум для этого не сильно подходит...
самое время создавать форум "когда начнет дорожать старый фонд в центре", но тут и дискуссии не получится слишком пока все очевидно... :roll:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Раз уж заговорили за центр и Липки, то мне там, когда гуляли понравился ЖК Липська Вежа. Это тот, в котором нашли повешенного подростка в прошлом (?) году. При этом там аэродромы из тучных 2000х и соответствующие ценники. Но бывая в тех краях в рабочий день просто не понимаю, как там можно жить в активном возрасте - пробки,тянучки, запаркованные тротуары, отсутствие нормальных сетевых магазинов. Если не работать в Раде/АП/Кабмине - то еще и точно так же добираться до работы как и с условных Нивок, разве что против трафика (но стоит ли это той разницы в цене с прицентральем?). А на пенсии - нужна ли эта суета вокруг, когда можно оставаться в том же центре, но на условной Бастионной, которая тише в разы?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:ЖК Липська Вежа

Выглядит оно, конечно, издалека как "серия Т-4 Элит" :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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