Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26

Slon_Nosov написав: adeges написав: я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет



ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах. хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах.хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным...



как-то с разговора об улицах мы перешли на разговор о моей скромной персоне. жил на одной, потом на второй, сейчас живу на третьей. так жизнь сложилась



я предлагаю вернуться к вашей оригинальной идее, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни как-то с разговора об улицах мы перешли на разговор о моей скромной персоне. жил на одной, потом на второй, сейчас живу на третьей. так жизнь сложиласья предлагаю вернуться к вашей оригинальной идее, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни

Востаннє редагувалось adeges в Пон 14 вер, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California