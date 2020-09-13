Такое встречается. Две семьи, два дома, два мира, оба по-своему приятных, с которыми не хочется расставаться. Третья для минут уединения от обеих, для внезапных чувств и встреч.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:07
Такое встречается. Две семьи, два дома, два мира, оба по-своему приятных, с которыми не хочется расставаться. Третья для минут уединения от обеих, для внезапных чувств и встреч.
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:14
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:17
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Но вообще разговор был о том, выгодно ли это работодателю.
Если придёт к тому, что таки выгодно, то проблемы с социализацией, с детьми, отсутствием "кабинета" и сопутствующие срывы, истерики и скандалы становятся сугубо вашими проблемами.
Как сейчас работодателю в большинстве случаев фиолетово, что ребёнок заболел, а оба родителя работают, что с Трои ехать долго, на дороге из Ирпеня были пробки и прочее.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:24
Мавзолей?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26
как-то с разговора об улицах мы перешли на разговор о моей скромной персоне. жил на одной, потом на второй, сейчас живу на третьей. так жизнь сложилась
я предлагаю вернуться к вашей оригинальной идее, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни
Востаннє редагувалось adeges в Пон 14 вер, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:27
звучит как тост, главное чтоб здоровья хватало, денег и свободного времени!
одно интересно, что делает человек с таким счастьем на форуме где большинство планирует к покупке свою зачастую первую и пока еще недостаточно подешевевшую квартиру?
следит за тем как цены падают, так данный форум для этого не сильно подходит...
самое время создавать форум "когда начнет дорожать старый фонд в центре", но тут и дискуссии не получится слишком пока все очевидно...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Раз уж заговорили за центр и Липки, то мне там, когда гуляли понравился ЖК Липська Вежа. Это тот, в котором нашли повешенного подростка в прошлом (?) году. При этом там аэродромы из тучных 2000х и соответствующие ценники. Но бывая в тех краях в рабочий день просто не понимаю, как там можно жить в активном возрасте - пробки,тянучки, запаркованные тротуары, отсутствие нормальных сетевых магазинов. Если не работать в Раде/АП/Кабмине - то еще и точно так же добираться до работы как и с условных Нивок, разве что против трафика (но стоит ли это той разницы в цене с прицентральем?). А на пенсии - нужна ли эта суета вокруг, когда можно оставаться в том же центре, но на условной Бастионной, которая тише в разы?
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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