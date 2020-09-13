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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5234523552365237

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:е, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни


сейчас не по делу, то что я не жил именно на вашей улице к делу не относится!
понятное дело что живем мы на разных улицах, я с одной стороны крещатика вы с другой, но сути это не меняет. кажу точно - что на орлика, что на богомольца, что на саксаганского, артема и вообще в центре жить стало не комфортно. кто то скупается раз в неделю в большом торговом центре на авто, кто то после работы в ближайший магазин пешком заходит. кто то ездит на работу на авто и стоит в пробках, а кто то ищет вдохновения ходя по улицам с припаркованными на тротуаре автомобилями. но при этом у каждого свой стиль жизни, у кого то активней, а кому достаточно чтоб не трасса под окном проходила. ничего личного, посмотрел гугл карты, главное чтоб вам 25-ть этажей под окном не построили с прибавлением автомобилей по две штуки на квартиру.

ЗЫ
и что же вас так размазало по трем квартирам в +- одном р-не если все так хорошо? жаль версия Libo не подтвердилась, по крайней мере звучало бы красиво...
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  #<1 ... 5234523552365237
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