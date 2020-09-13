Додано: Пон 14 вер, 2020 17:51

adeges написав: е, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни е, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни

сейчас не по делу, то что я не жил именно на вашей улице к делу не относится!понятное дело что живем мы на разных улицах, я с одной стороны крещатика вы с другой, но сути это не меняет. кажу точно - что на орлика, что на богомольца, что на саксаганского, артема и вообще в центре жить стало не комфортно. кто то скупается раз в неделю в большом торговом центре на авто, кто то после работы в ближайший магазин пешком заходит. кто то ездит на работу на авто и стоит в пробках, а кто то ищет вдохновения ходя по улицам с припаркованными на тротуаре автомобилями. но при этом у каждого свой стиль жизни, у кого то активней, а кому достаточно чтоб не трасса под окном проходила. ничего личного, посмотрел гугл карты, главное чтоб вам 25-ть этажей под окном не построили с прибавлением автомобилей по две штуки на квартиру.ЗЫи что же вас так размазало по трем квартирам в +- одном р-не если все так хорошо? жаль версия Libo не подтвердилась, по крайней мере звучало бы красиво...