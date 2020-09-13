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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5235523652375238>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:е, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни


сейчас не по делу, то что я не жил именно на вашей улице к делу не относится!
понятное дело что живем мы на разных улицах, я с одной стороны крещатика вы с другой, но сути это не меняет. кажу точно - что на орлика, что на богомольца, что на саксаганского, артема и вообще в центре жить стало не комфортно. кто то скупается раз в неделю в большом торговом центре на авто, кто то после работы в ближайший магазин пешком заходит. кто то ездит на работу на авто и стоит в пробках, а кто то ищет вдохновения ходя по улицам с припаркованными на тротуаре автомобилями. но при этом у каждого свой стиль жизни, у кого то активней, а кому достаточно чтоб не трасса под окном проходила. ничего личного, посмотрел гугл карты, главное чтоб вам 25-ть этажей под окном не построили с прибавлением автомобилей по две штуки на квартиру.

ЗЫ
и что же вас так размазало по трем квартирам в +- одном р-не если все так хорошо? жаль версия Libo не подтвердилась, по крайней мере звучало бы красиво...
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а куда делось сообщение про липки и почти полночь? зачем там ездить в такое время? там и в четыре утра никто не ездит, бояре спят...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:19

  Slon_Nosov написав:а куда делось сообщение про липки и почти полночь? зачем там ездить в такое время? там и в четыре утра никто не ездит, бояре спят...

Не относится к теме ветки. Но там в самом деле одно из самых тихих мест в центре Киева. Тише, наверное, только на Воздвиженке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:01

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:а куда делось сообщение про липки и почти полночь? зачем там ездить в такое время? там и в четыре утра никто не ездит, бояре спят...

Не относится к теме ветки. Но там в самом деле одно из самых тихих мест в центре Киева. Тише, наверное, только на Воздвиженке.


мне бы не знать. разве что говорят, что мотоциклы слышно летящие по леси украинке... но то общая проблема города. :wink:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:10

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис. :mrgreen:

мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.


Судя по этой ветке с момента ее основания...люди сидя в офисе с жутко занятым видом тычат в кнопки на этом форуме. :mrgreen:
Еще и кофу с молоком лакают за счет работодателя. И люстричество. :lol:
Поэтому, нахождение на рабочем месте и работа - для некоторых разные вещи.
Это называется "Ходить на работу, чтобы ПОЛУЧАТЬ зарплату" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:16

  flyman написав:комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!


Теперь надо сжимать кольцо окружения и добить врага в его логове, вывесив над поверженным Крещатиком аватар Человека-паука (или кто он там?)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:24

это действительно то место, где хочется жить в центре?

https://www.google.com/maps/@50.4521188 ... 312!8i6656
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:29

  rjkz написав:
  flyman написав:комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!


Теперь надо сжимать кольцо окружения и добить врага в его логове, вывесив над поверженным Крещатиком аватар Человека-паука (или кто он там?)

Муха!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:31

  rjkz написав:
  flyman написав:комірка проплачена на всі 100%, окруженіє завєршено!!!


Теперь надо сжимать кольцо окружения и добить врага в его логове, вывесив над поверженным Крещатиком аватар Человека-паука (или кто он там?)

думаю не зжимать кольцо, а умощнять, а може какакурт
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:31

  hume написав:
  rjkz написав:Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к.
И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили.
Они нам просто не были нужны.
Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны.
Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.ь?

Кому как. У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем.
Сомневаюсь, что добровольно люди переезжают в мелкое жильё.. я бы без нужды не поменял


Это возрастное.
Любому пенсионеру трудно вообще сниматься с места, а понимание 3-х комнатной квартиры как ценности - это устоявшийся стереотип. Как часто Ваша мама использует все 3 комнаты? Пожилые люди обычно максимум пользуются 1 комнатой как спальней и одной для времяпровождения. Еще чаще все сводится к жизни в одной комнате. У меня у самого такой пример перед глазами. И тоже 3 к. 2 комнаты просто забиты под завязку старым хламом, с которым не могут расстаться. Жизнь протекает в спальне с телеком и на кухне.
rjkz
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