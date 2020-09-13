Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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adeges написав:е, что Пастернака не читал, но осуждаю. ну или наоборот: не читал, но хвалю. Так вот читал, и разные тома. и именно улицы, а не дома или квартиры, на этих трех и всех других из моего списка - очень не плохи для жизни
сейчас не по делу, то что я не жил именно на вашей улице к делу не относится! понятное дело что живем мы на разных улицах, я с одной стороны крещатика вы с другой, но сути это не меняет. кажу точно - что на орлика, что на богомольца, что на саксаганского, артема и вообще в центре жить стало не комфортно. кто то скупается раз в неделю в большом торговом центре на авто, кто то после работы в ближайший магазин пешком заходит. кто то ездит на работу на авто и стоит в пробках, а кто то ищет вдохновения ходя по улицам с припаркованными на тротуаре автомобилями. но при этом у каждого свой стиль жизни, у кого то активней, а кому достаточно чтоб не трасса под окном проходила. ничего личного, посмотрел гугл карты, главное чтоб вам 25-ть этажей под окном не построили с прибавлением автомобилей по две штуки на квартиру.
ЗЫ и что же вас так размазало по трем квартирам в +- одном р-не если все так хорошо? жаль версия Libo не подтвердилась, по крайней мере звучало бы красиво...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Gastarbaiter написав:.. Сейчас подсчитают экономию на электричестве и кофе с молоком и уже будут наоборот заворачивать по домам на входе в офис.
мы тоже подсчитали и поняли, что дома люди занимаются чем угодно, кроме своих непосредственных обязанностей и решили, что кофе и электричество не так уж и дорого обходятся.
Судя по этой ветке с момента ее основания...люди сидя в офисе с жутко занятым видом тычат в кнопки на этом форуме. Еще и кофу с молоком лакают за счет работодателя. И люстричество. Поэтому, нахождение на рабочем месте и работа - для некоторых разные вещи. Это называется "Ходить на работу, чтобы ПОЛУЧАТЬ зарплату"
rjkz написав:Очень зависит от потребностей. Когда-то с женой жили в 100+м2 4к. И удивительным было то, что в 2 комнаты мы вообще не заходили. Они нам просто не были нужны. Сейчас, когда есть дети, эти 2 комнаты актуальны. Но потом дети вырастут, заведут свои семьи и свое жилье - и что? Опять актуальна 2к.ь?
Кому как. У меня мама живёт в трёхкомнатной квартире, когда то я тоже там жил, переезжать в двухкомнатную совсем не планирует. Когда то предложил ей продать треху и купить двуху после чего меня чуть не отшмагали полотенцем. Сомневаюсь, что добровольно люди переезжают в мелкое жильё.. я бы без нужды не поменял
Это возрастное. Любому пенсионеру трудно вообще сниматься с места, а понимание 3-х комнатной квартиры как ценности - это устоявшийся стереотип. Как часто Ваша мама использует все 3 комнаты? Пожилые люди обычно максимум пользуются 1 комнатой как спальней и одной для времяпровождения. Еще чаще все сводится к жизни в одной комнате. У меня у самого такой пример перед глазами. И тоже 3 к. 2 комнаты просто забиты под завязку старым хламом, с которым не могут расстаться. Жизнь протекает в спальне с телеком и на кухне.