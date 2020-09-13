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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5235523652375238

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:33

  Slon_Nosov написав:это действительно то место, где хочется жить в центре?

https://www.google.com/maps/@50.4521188 ... 312!8i6656

может все таки пора запилить ветку "где в Киеве жить хорошо" и перестать флудить на этой?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:43

  Slon_Nosov написав:
  adeges написав:я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет


ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах. :mrgreen: хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным... :D


Очевидно, Ваш оппонент переезжал в пределах локаций, очерченных списком.
У меня тоже было, что я 3 раза переезжал в пределах одной улицы. Даже одного перекрестка.

Бывает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:55

  rjkz написав:
Очевидно, Ваш оппонент переезжал в пределах локаций, очерченных списком.
У меня тоже было, что я 3 раза переезжал в пределах одной улицы. Даже одного перекрестка.

Бывает.


Я вам больше скажу, я 3 раза переезжал в пределах одного ЖК :mrgreen: . И я, кстати, не шучу.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київ помаранчево-ковідний, хостели всьо!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:09

  striped написав:Раз уж заговорили за центр и Липки, то мне там, когда гуляли понравился ЖК Липська Вежа. Это тот, в котором нашли повешенного подростка в прошлом (?) году. При этом там аэродромы из тучных 2000х и соответствующие ценники. Но бывая в тех краях в рабочий день просто не понимаю, как там можно жить в активном возрасте - пробки,тянучки, запаркованные тротуары, отсутствие нормальных сетевых магазинов. Если не работать в Раде/АП/Кабмине - то еще и точно так же добираться до работы как и с условных Нивок, разве что против трафика (но стоит ли это той разницы в цене с прицентральем?). А на пенсии - нужна ли эта суета вокруг, когда можно оставаться в том же центре, но на условной Бастионной, которая тише в разы?


Липська вежа строилась в основном для контингента, работающего в "Раде/АП/Кабмине" компанией Антарес, принадлежащей регионалу смитюху. Собственно, факически, руководила стройкой его родственница (сестра?). Основная часть строительства пришлась на самый конец 00-х, но окончание было в 2011 году, когда уже шарахнул кризис. Поэтому на части работ почти не экономили, но под конец или шло полное г-но или кидали поставщиков и подрядчиков. Многие технологические процессы просто пропускались.
Также применялась схема, когда брался счет-фактура на комплектацию объекта, а потом в компанию выставившую счет приходила внеплановая проверка налоговой, которая с порога рисовала космический штраф, потом, как путь альтернативного решения вопроса, запрашивался перечень из счета-фактуры для антареса. Забезденьги, естественно.
Часть поставщиков чуть не стала банкротами, когда антарес задекларировав объем и сортность продукции, получал цену, потом на объекте делал выборку продукции высокой сортности и остальное возвращал. Стоит помнить кто тогда был у власти и как все жили "папанятиям".
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:16

  Жека79 написав:
  rjkz написав:
Очевидно, Ваш оппонент переезжал в пределах локаций, очерченных списком.
У меня тоже было, что я 3 раза переезжал в пределах одной улицы. Даже одного перекрестка.

Бывает.


Я вам больше скажу, я 3 раза переезжал в пределах одного ЖК :mrgreen: . И я, кстати, не шучу.


Чего-ж? Верю сам пытался в своем доме поменяться 2к на 3к. Но мой снобизм в "ремонте для себя" соседи не разделяли. У всех "желтело и отваливалось" :mrgreen: .
rjkz
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