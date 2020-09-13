Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:я жил и живу на трех из списка улиц выше. последние 25 лет
ну надеюсь что живете все же не на улицах, а в трех квартирах. хотя довольно необычно звучит про квартиры. ладно когда авто не одно и на чем ехать выбираешь по настроению или где больше аккум просел, это я о себе. а с квартирами что не так, что приходится менять явки - работа такая, шпион? в трех холодильниках бутылка минералки, а ужинаем в городе? вечер перестал быть скучным...
Очевидно, Ваш оппонент переезжал в пределах локаций, очерченных списком. У меня тоже было, что я 3 раза переезжал в пределах одной улицы. Даже одного перекрестка.
striped написав:Раз уж заговорили за центр и Липки, то мне там, когда гуляли понравился ЖК Липська Вежа. Это тот, в котором нашли повешенного подростка в прошлом (?) году. При этом там аэродромы из тучных 2000х и соответствующие ценники. Но бывая в тех краях в рабочий день просто не понимаю, как там можно жить в активном возрасте - пробки,тянучки, запаркованные тротуары, отсутствие нормальных сетевых магазинов. Если не работать в Раде/АП/Кабмине - то еще и точно так же добираться до работы как и с условных Нивок, разве что против трафика (но стоит ли это той разницы в цене с прицентральем?). А на пенсии - нужна ли эта суета вокруг, когда можно оставаться в том же центре, но на условной Бастионной, которая тише в разы?
Липська вежа строилась в основном для контингента, работающего в "Раде/АП/Кабмине" компанией Антарес, принадлежащей регионалу смитюху. Собственно, факически, руководила стройкой его родственница (сестра?). Основная часть строительства пришлась на самый конец 00-х, но окончание было в 2011 году, когда уже шарахнул кризис. Поэтому на части работ почти не экономили, но под конец или шло полное г-но или кидали поставщиков и подрядчиков. Многие технологические процессы просто пропускались. Также применялась схема, когда брался счет-фактура на комплектацию объекта, а потом в компанию выставившую счет приходила внеплановая проверка налоговой, которая с порога рисовала космический штраф, потом, как путь альтернативного решения вопроса, запрашивался перечень из счета-фактуры для антареса. Забезденьги, естественно. Часть поставщиков чуть не стала банкротами, когда антарес задекларировав объем и сортность продукции, получал цену, потом на объекте делал выборку продукции высокой сортности и остальное возвращал. Стоит помнить кто тогда был у власти и как все жили "папанятиям".
Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.
Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций. Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней. Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 14 вер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: Очевидно, Ваш оппонент переезжал в пределах локаций, очерченных списком. У меня тоже было, что я 3 раза переезжал в пределах одной улицы. Даже одного перекрестка.
Бывает.
Я вам больше скажу, я 3 раза переезжал в пределах одного ЖК . И я, кстати, не шучу.
Чего-ж? Верю сам пытался в своем доме поменяться 2к на 3к. Но мой снобизм в "ремонте для себя" соседи не разделяли. У всех "желтело и отваливалось" .
Нет ну в одном доме это вобще сурово
Я переезжал в разные дома, жил в трёх домах но одного комплекса. И кстати у меня коллега также. Только он по парк авеню переезжал. Сначала жил в одном из желтых домов, потом в 60-м центральном, а сейчас переехал в Вип
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