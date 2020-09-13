striped написав:

Раз уж заговорили за центр и Липки, то мне там, когда гуляли понравился ЖК Липська Вежа. Это тот, в котором нашли повешенного подростка в прошлом (?) году. При этом там аэродромы из тучных 2000х и соответствующие ценники. Но бывая в тех краях в рабочий день просто не понимаю, как там можно жить в активном возрасте - пробки,тянучки, запаркованные тротуары, отсутствие нормальных сетевых магазинов. Если не работать в Раде/АП/Кабмине - то еще и точно так же добираться до работы как и с условных Нивок, разве что против трафика (но стоит ли это той разницы в цене с прицентральем?). А на пенсии - нужна ли эта суета вокруг, когда можно оставаться в том же центре, но на условной Бастионной, которая тише в разы?