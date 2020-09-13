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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:28
airmax78 написав:
Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:28
remark написав: airmax78 написав:
Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Раньше Вы были другого мнения, к гетто относили застройку)
Неправда. Я ко всем проектам Столицы с симпатией отношусь.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:36
airmax78 написав:
Впервые заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Не сочиняй. Севен уже в 2-х минутах от метро - ничего строить не надо, и предлагается при этом па1200-1400 в избытке (а будет еще дешевле в ближайшие 2 года)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38
Жека79 написав: airmax78 написав:
Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ?
Полотенцесушитель поехал посмотреть. Он только в тамошнем Леруа есть. Полтенчик - средней паршивости оказался, но место понравилось. Такой оазис современной архитектуры и благополучия. Па 500 за метр или сколько оно там стоило - надо было брать конечно.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:39
zРадио написав: airmax78 написав:
Впервые заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Не сочиняй. Севен уже в 2-х минутах от метро - ничего строить не надо, и предлагается при этом па1200-1400 в избытке (а будет еще дешевле в ближайшие 2 года)
Севен - Левый берег. Виноградарь, имхо, лучше.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:41
airmax78 написав: Жека79 написав: airmax78 написав:
Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.
Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ?
Полотенцесушитель поехал посмотреть. Он только в тамошнем Леруа есть. Полтенчик - средней паршивости оказался, но место понравилось. Такой оазис современной архитектуры и благополучия. Па 500 за метр или сколько оно там стоило - надо было брать конечно.
Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:45
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:51
Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может, сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон. Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:00
remark написав:
Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может
А я говорил, что пора инвестсертификатам киевских застройщиков рейтинг ААА присваивать
remark написав:
сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон.
Где-где - в 2006-м
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:16
zРадио написав: remark написав:
Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может
А я говорил, что пора инвестсертификатам киевских застройщиков рейтинг ААА присваивать
remark написав:
сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон.
Где-где - в 2006-м
Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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