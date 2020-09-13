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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5237523852395240>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:28

  airmax78 написав:Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ? :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:28

  remark написав:
  airmax78 написав:Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Раньше Вы были другого мнения, к гетто относили застройку)

Неправда. Я ко всем проектам Столицы с симпатией отношусь.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:36

  airmax78 написав:Впервые заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Не сочиняй. Севен уже в 2-х минутах от метро - ничего строить не надо, и предлагается при этом па1200-1400 в избытке (а будет еще дешевле в ближайшие 2 года)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:38

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ? :mrgreen:

Полотенцесушитель поехал посмотреть. Он только в тамошнем Леруа есть. Полтенчик - средней паршивости оказался, но место понравилось. Такой оазис современной архитектуры и благополучия. Па 500 за метр или сколько оно там стоило - надо было брать конечно.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Впервые заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Не сочиняй. Севен уже в 2-х минутах от метро - ничего строить не надо, и предлагается при этом па1200-1400 в избытке (а будет еще дешевле в ближайшие 2 года)

Севен - Левый берег. Виноградарь, имхо, лучше.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:41

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Заехал в Ретровилль. Нравица. Когда будет метро, Варшавский па1500 без ремонта увидим.


Омг. Как вас туда занесло??? Что вы там вообще делали? Неужто выбирали однуху под аренду ? :mrgreen:

Полотенцесушитель поехал посмотреть. Он только в тамошнем Леруа есть. Полтенчик - средней паршивости оказался, но место понравилось. Такой оазис современной архитектуры и благополучия. Па 500 за метр или сколько оно там стоило - надо было брать конечно.

Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:45

  remark написав:Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)


После Укрбуда и Аркады, я бы сказал, что бинарные опционы вернее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:51

  zРадио написав:
  remark написав:Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)


После Укрбуда и Аркады, я бы сказал, что бинарные опционы вернее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может, сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон. Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:00

  remark написав:Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может


А я говорил, что пора инвестсертификатам киевских застройщиков рейтинг ААА присваивать :D

  remark написав:сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон.


Где-где - в 2006-м :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:16

  zРадио написав:
  remark написав:Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может


А я говорил, что пора инвестсертификатам киевских застройщиков рейтинг ААА присваивать :D

  remark написав:сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон.


Где-где - в 2006-м :mrgreen:


Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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