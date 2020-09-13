Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:29
Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены. Ну и сам комплекс, не шедевр, но почти максимум, чего можно было ожидать за эти деньги.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:33
это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36
Был бы я вчера такой умный, как моя Сара сегодня (с) Ты - одессит, и глубинный смысл этой шутки хорошо понимаешь... Искать профит там, где его уже нашли до тебя, как правило, проигрышно.
Ранние инвесторы Патриотики - в шоколаде, поздние - в другой коричневой субстанции. Так же будет и с Варшавским-2, и в принципе со всеми инвестициями в недвижимость, пока цикл, начавшийся волной роста, не завершится волной падения
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