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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5237523852395240

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23

  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:29

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)


После Укрбуда и Аркады, я бы сказал, что бинарные опционы вернее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может, сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон. Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.

Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены. Ну и сам комплекс, не шедевр, но почти максимум, чего можно было ожидать за эти деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:33

  zРадио написав:
  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо

это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36

  airmax78 написав:Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены.


Был бы я вчера такой умный, как моя Сара сегодня (с) Ты - одессит, и глубинный смысл этой шутки хорошо понимаешь... Искать профит там, где его уже нашли до тебя, как правило, проигрышно.

Ранние инвесторы Патриотики - в шоколаде, поздние - в другой коричневой субстанции. Так же будет и с Варшавским-2, и в принципе со всеми инвестициями в недвижимость, пока цикл, начавшийся волной роста, не завершится волной падения
zРадио
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