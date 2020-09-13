Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:29
Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены. Ну и сам комплекс, не шедевр, но почти максимум, чего можно было ожидать за эти деньги.
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:33
это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36
Был бы я вчера такой умный, как моя Сара сегодня (с) Ты - одессит, и глубинный смысл этой шутки хорошо понимаешь... Искать профит там, где его уже нашли до тебя, как правило, проигрышно.
Ранние инвесторы Патриотики - в шоколаде, поздние - в другой коричневой субстанции. Так же будет и с Варшавским-2, и в принципе со всеми инвестициями в недвижимость, пока цикл, начавшийся волной роста, не завершится волной падения
Додано: Пон 14 вер, 2020 22:55
Нееет, что вы. Недвижимость тогда росла гораздо быстрее экономики. Собственно, как и падала гораздо быстрее, когда экономика начала падать. Это правило работает всегда, и нынешний кризис исключением не станет
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:02
очікування метро давно було закладено в ціну.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 23:10
Народ, а просветите, что почем с переводом в н/ф и спросом на оный в спальниках левого берега. Я вчера прозрел. Знакомая знакомых продала перед НГ 45м2 подубитого хруща на 1м этаже на Воскресенке вроде как за 34, в чем не уверен, так как незадолго до того 3ху 62метра там же, только на среднем этаже с балконом, продали за 36. Новоиспечённые девелоперы запилили отдельный вход (на фасад одна комната), снесли перегородку, перевели в н/ф. Проезжая увидел оренда/продаж, зателефонував и ахренел. Всего 3000/метр, вчера продалась аналогичная рядом, завтра ещё дороже будет. Это что, карона брокерам мозги повредила или я отстал от жизни?
Скоро(R)
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:21
Вот ОНО, правда на пятерку за сутки подорожало
Мне интересно, с чем кофе нужно подавать в этом кофешопе, чтобы в ноль выйти, хотя бы?
Скоро(R)
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:52
antonivs3
Если без взяток то ооочень долго и геморно.
С взятками порядка 3-5туе и 3-4 месяца.
Потом садится лёгкий на посадку и выезд арендатор. Даются ему шоколадные условия. Лишь бы он сел и быстро продают , рассказывая как замечательно платит сетевой арендатор. Потом кто-то купили, в лучшем случае арендатор останется или сдашь за расчетную цену новому. В худшем простой или окупаемость в годах выростет до неприличия.
В Киеве есть группа людей (по слухам связана с чиновниками). Покупают квартиры, очень оперативно выводят в нежилой, сдают, продают с приличным наваром. У них все ремонты в одном стиле
Додано: Пон 14 вер, 2020 23:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
antonivs3
Именно эту кантору я встречаю ещё с 2017 и на моих глазах прошло много кейсов, когда квартира купленная за 47куе продавалась как нежилое за 170куе и т.п. Их фирменный черный вход...
Короче у них все на потоке и как правильно ответили, они продают это как бизнес - с арендаторами. Но по факту, конечно, за такие бабки это пузырь
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