RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5238523952405241>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:23

  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7380
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:29

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Сейчас по штуке однушки в Варшавском-2, так что еще есть шанс 500 баксов на метре наростить)


После Укрбуда и Аркады, я бы сказал, что бинарные опционы вернее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может, сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон. Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.

Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены. Ну и сам комплекс, не шедевр, но почти максимум, чего можно было ожидать за эти деньги.
airmax78
 
Повідомлень: 36086
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:33

  zРадио написав:
  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо

это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11748
З нами з: 05.06.13
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:36

  airmax78 написав:Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены.


Был бы я вчера такой умный, как моя Сара сегодня (с) Ты - одессит, и глубинный смысл этой шутки хорошо понимаешь... Искать профит там, где его уже нашли до тебя, как правило, проигрышно.

Ранние инвесторы Патриотики - в шоколаде, поздние - в другой коричневой субстанции. Так же будет и с Варшавским-2, и в принципе со всеми инвестициями в недвижимость, пока цикл, начавшийся волной роста, не завершится волной падения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7380
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:55

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо

это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?


Нееет, что вы. Недвижимость тогда росла гораздо быстрее экономики. Собственно, как и падала гораздо быстрее, когда экономика начала падать. Это правило работает всегда, и нынешний кризис исключением не станет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7380
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 3027 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:02

  airmax78 написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
После Укрбуда и Аркады, я бы сказал, что бинарные опционы вернее :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Та нет, тут все железобетонно, кидалова быть не может, сомнение только в одном, неужели это будет дорожать до беспредела и где потом найти покупателей по желаемым ценам перекупов и инвесторов спешивших в последний вагон. Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.

Варшавский - идеальный кейс. Начинал строиться - не было ничего. Сдался: есть единственный в районе ТРЦ, и вот-вот будет метро. Все предпосылки для роста цены. Ну и сам комплекс, не шедевр, но почти максимум, чего можно было ожидать за эти деньги.

очікування метро давно було закладено в ціну.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21510
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:10

Народ, а просветите, что почем с переводом в н/ф и спросом на оный в спальниках левого берега. Я вчера прозрел. Знакомая знакомых продала перед НГ 45м2 подубитого хруща на 1м этаже на Воскресенке вроде как за 34, в чем не уверен, так как незадолго до того 3ху 62метра там же, только на среднем этаже с балконом, продали за 36. Новоиспечённые девелоперы запилили отдельный вход (на фасад одна комната), снесли перегородку, перевели в н/ф. Проезжая увидел оренда/продаж, зателефонував и ахренел. Всего 3000/метр, вчера продалась аналогичная рядом, завтра ещё дороже будет. Это что, карона брокерам мозги повредила или я отстал от жизни?
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:21

Вот ОНО, правда на пятерку за сутки подорожало https://www.olx.ua/obyavlenie/fasad-ul- ... Jbo6c.html
Мне интересно, с чем кофе нужно подавать в этом кофешопе, чтобы в ноль выйти, хотя бы?
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1791
З нами з: 07.08.17
Подякував: 842 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:52

antonivs3
Если без взяток то ооочень долго и геморно.
С взятками порядка 3-5туе и 3-4 месяца.
Потом садится лёгкий на посадку и выезд арендатор. Даются ему шоколадные условия. Лишь бы он сел и быстро продают , рассказывая как замечательно платит сетевой арендатор. Потом кто-то купили, в лучшем случае арендатор останется или сдашь за расчетную цену новому. В худшем простой или окупаемость в годах выростет до неприличия.
В Киеве есть группа людей (по слухам связана с чиновниками). Покупают квартиры, очень оперативно выводят в нежилой, сдают, продают с приличным наваром. У них все ремонты в одном стиле :)
PUnder
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 02.08.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3
Именно эту кантору я встречаю ещё с 2017 и на моих глазах прошло много кейсов, когда квартира купленная за 47куе продавалась как нежилое за 170куе и т.п. Их фирменный черный вход...
Короче у них все на потоке и как правильно ответили, они продают это как бизнес - с арендаторами. Но по факту, конечно, за такие бабки это пузырь

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5238523952405241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1912, 1913, 1914
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19130 3170239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 23:42
stas_rst
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 226712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205465
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20535)
15.09.2020 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.