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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:00
Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Loft
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:06
Loft написав:
Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:12
Sinica написав:
Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.
Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций.
Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней.
Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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