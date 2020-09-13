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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:00
Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Loft
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:06
Loft написав:
Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
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airmax78
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:12
Sinica написав:
Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.
Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций.
Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней.
Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26
PUnder написав:antonivs3
Если без взяток то долго и геморно.
С взятками порядка 3-5туе и 3-4 месяца.
Потом садится арендатор. Даются шоколадные условия. Лишь бы сел и продают, рассказывая как замечательно платит. Потом кто-то купили, в лучшем случае арендатор останется или сдашь за расчетную цену новому. В худшем простой или окупаемость выростет до неприличия.
В Киеве есть группа людей (связана с чиновниками). Покупают квартиры, оперативно выводят в нежилой, сдают, продают с приличным наваром. У них все ремонты в одном стиле
Так вот и я знаю, что в Днепровском 45 квадратов перевести ну 4500. Ремонта там ещё на 5ру. Плюс норма прибыли. Выходит 60, ладно- 70 (суперпроходное, хи-хи, место) но не 140))) Но продаваны и брокеры то такое, меня больше интересует психиатрический профиль покупана сего, где Кинконговец делся, очень нужно его авторитетное в коммерции мнение. Кстати, аренда тоже мама не горюй- всего 40000грн (примерно х5-х6 от аренды той квартиры, что была на месте кофешопа этого)
Востаннє редагувалось antonivs3
в Вів 15 вер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 00:28
Proofy написав:
все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды.
Мы вашу стабильность видели в 14-м.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 01:21
airmax78 написав:
Неправда. Я ко всем проектам Столицы с симпатией отношусь.
Да ну? И к Галактике и к Богатырскому конечно тоже?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 01:36
Прохожий написав: zРадио написав: remark написав:
Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)
Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%.
Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо
это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?
ДАЖЕ БЛИЗКО - НЕТ.
У меня такое чувство, что есть люди на этой ветке, которые об этом ничего или не знают или не помнят.
Востаннє редагувалось rjkz
в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 01:50
airmax78 написав: Loft написав:
Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Точно.
Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам.
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