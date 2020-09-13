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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5239524052415242>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:06

  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:12

  Sinica написав:Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.

Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций.
Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней.
Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:26

  PUnder написав:antonivs3
Если без взяток то долго и геморно.
С взятками порядка 3-5туе и 3-4 месяца.
Потом садится арендатор. Даются шоколадные условия. Лишь бы сел и продают, рассказывая как замечательно платит. Потом кто-то купили, в лучшем случае арендатор останется или сдашь за расчетную цену новому. В худшем простой или окупаемость выростет до неприличия.
В Киеве есть группа людей (связана с чиновниками). Покупают квартиры, оперативно выводят в нежилой, сдают, продают с приличным наваром. У них все ремонты в одном стиле :)

Так вот и я знаю, что в Днепровском 45 квадратов перевести ну 4500. Ремонта там ещё на 5ру. Плюс норма прибыли. Выходит 60, ладно- 70 (суперпроходное, хи-хи, место) но не 140))) Но продаваны и брокеры то такое, меня больше интересует психиатрический профиль покупана сего, где Кинконговец делся, очень нужно его авторитетное в коммерции мнение. Кстати, аренда тоже мама не горюй- всего 40000грн (примерно х5-х6 от аренды той квартиры, что была на месте кофешопа этого)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 15 вер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:28

  Proofy написав: все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды.


Мы вашу стабильность видели в 14-м. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:21

  airmax78 написав:Неправда. Я ко всем проектам Столицы с симпатией отношусь.


Да ну? И к Галактике и к Богатырскому конечно тоже? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:36

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо

это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?



ДАЖЕ БЛИЗКО - НЕТ.
У меня такое чувство, что есть люди на этой ветке, которые об этом ничего или не знают или не помнят.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:50

  airmax78 написав:
  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)


Точно.
Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
:mrgreen:
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:59

  Proofy написав:
  Sinica написав:Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.

Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций.
Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней.
Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.

Мне не понятно, откуда деньги на такой активный спрос?
Усилился переток средств с вторички в пользу первички? Опасение грядущего "дорожая"? Или в Харькове экономическое чудо и рост экономики города?
Собсно, пузырь или реальный рост?

Даже с более высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:28

Re:

[...
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 08:31, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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