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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5239524052415242

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:29

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)


Точно.
Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
:mrgreen:
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам. :mrgreen:


сдаю точку для ценителей центра - Институтская ул., 18а. к слову, много квартир продается, многие после строителей, видовые...
и парко места в парке еще есть, а если столбики у фонтана убрать то машин еще больше влезет... не хватает только азс, как в парке богомольца.

я в детстве тут на велике катался, и к метро через парк ближе было.

Зображення


мечта понаеха, твой мерс - твой парк! :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 вер, 2020 08:42, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:31

  Sinica написав:высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный

Попиту немає.
Тому що:
пандемія короновірусу
Депопуляція укро-населення

Тому лендлордам треба більше грошей вкладати в ремонти. Італійська плитка, венеціанська штукатурка, кондиціонер в кожній кімнаті, холодильник Самсунг з посрібненими поличками - лише таке житло користується попитом, навіть в Єпенях. Орендарі в чергах стоять, плачуть - хочуть пінопластових новобудів на 25-му поверсі, з крутою начинкою!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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