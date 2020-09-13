Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Точно. Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам.
Sinica написав:Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.
Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций. Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней. Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.
Мне не понятно, откуда деньги на такой активный спрос? Усилился переток средств с вторички в пользу первички? Опасение грядущего "дорожая"? Или в Харькове экономическое чудо и рост экономики города? Собсно, пузырь или реальный рост?
Даже с более высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный
Акурт, твоя турецька курортна нерухомість нікого не цікавить на форумі. Туреччина не є оазою стабільності. "Жізнь Кліма Самгіна-2" в турецькій версії - неактуальна. Не треба пхати її на київський форум. Ти ж маєш власну гілку для висерів по турецькій курортній нерухомості? Там і тренуйся.
Акурт, не пиши тут.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 10:54, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Точно. Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам.
сдаю точку для ценителей центра - Институтская ул., 18а. к слову, много квартир продается, многие после строителей, видовые... и парко места в парке еще есть, а если столбики у фонтана убрать то машин еще больше влезет... не хватает только азс, как в парке богомольца.
я в детстве тут на велике катался, и к метро через парк ближе было.
мечта понаеха, твой мерс - твой парк!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 вер, 2020 08:42, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Sinica написав:высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный
Попиту немає. Тому що: пандемія короновірусу Депопуляція укро-населення
Тому лендлордам треба більше грошей вкладати в ремонти. Італійська плитка, венеціанська штукатурка, кондиціонер в кожній кімнаті, холодильник Самсунг з посрібненими поличками - лише таке житло користується попитом, навіть в Єпенях. Орендарі в чергах стоять, плачуть - хочуть пінопластових новобудів на 25-му поверсі, з крутою начинкою!!!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...
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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)
Орієнтир дали. 20 хвилин на траліку до центру. Оскільки люди завжди прикрашають, і ми знаємо що з іпеней Ірпеня на авто до центру 15 хв, то парадизна локація це куренівка:-)