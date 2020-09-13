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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5234523552365237>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:21

  airmax78 написав:Неправда. Я ко всем проектам Столицы с симпатией отношусь.


Да ну? И к Галактике и к Богатырскому конечно тоже? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:36

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Может он наступит в 2026-м, реинкарнация спроса)


Только с реинкарнацией экономики. Среднегодовой темп прироста ВВП 2000-2007 составлял 7,7%. Это выше, чем в Китае и Индии последние годы. То есть, де факто, на сегодня недостижимо

это сопоставимо с темпом роста цен на КРЖН 2000-2007?



ДАЖЕ БЛИЗКО - НЕТ.
У меня такое чувство, что есть люди на этой ветке, которые об этом ничего или не знают или не помнят.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:50

  airmax78 написав:
  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)


Точно.
Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
:mrgreen:
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:59

  Proofy написав:
  Sinica написав:Уважаемые завсегдатаи темы, подскажите настроения и градус покупательской активности на КРЖН.

Поговаривают, что Харькове коронакризис испарился и вместе с ним вернулись большие очереди перед отделом продаж ЖС1 в дни старта продаж новых секций.
Как результат, весь ликвид выгребают в первые пару дней.
Т.о. вернулся гривневый рост цен с каждой следующей секцией, а цена в $ местами догнала зимний пик 2020.
зная эту ситуацию, скажу так: Киев и Харьков - две большие разницы, в Багдаде все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды. Здесь в Киеве порой опасно инвестировать, можно долго потом ждать с моря погоды. Если есть средства, то харьковская недвига - оптимальный вариант, чтобы снять пенку.

Мне не понятно, откуда деньги на такой активный спрос?
Усилился переток средств с вторички в пользу первички? Опасение грядущего "дорожая"? Или в Харькове экономическое чудо и рост экономики города?
Собсно, пузырь или реальный рост?

Даже с более высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:28

Re:

  change_pm написав:Міст Патона впаде?

Скоріше у пана впаде куй, і довічно(((
  change_pm написав:
Близько першої ночі в селі Чабани прорвало? :shock:


Акурт, твоя турецька курортна нерухомість нікого не цікавить на форумі.
Туреччина не є оазою стабільності.
"Жізнь Кліма Самгіна-2" в турецькій версії - неактуальна. Не треба пхати її на київський форум.
Ти ж маєш власну гілку для висерів по турецькій курортній нерухомості?
Там і тренуйся.

Акурт, не пиши тут.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 10:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:29

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)


Точно.
Такие места надо беречь от понаехов. Заставят газоны машинами, нажрутся пива и кучи навалят посреди двора.
:mrgreen:
Это все равно как нычки, по которым пробки можно объехать, рассказывать дальнобойщикам. :mrgreen:


сдаю точку для ценителей центра - Институтская ул., 18а. к слову, много квартир продается, многие после строителей, видовые...
и парко места в парке еще есть, а если столбики у фонтана убрать то машин еще больше влезет... не хватает только азс, как в парке богомольца.

я в детстве тут на велике катался, и к метро через парк ближе было.

Зображення


мечта понаеха, твой мерс - твой парк! :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 вер, 2020 08:42, всього редагувалось 4 разів.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:31

  Sinica написав:высокими рисками на первичке КРЖН не должно быть уныния и проблем с продажами, если спрос реальный

Попиту немає.
Тому що:
пандемія короновірусу
Депопуляція укро-населення

Тому лендлордам треба більше грошей вкладати в ремонти. Італійська плитка, венеціанська штукатурка, кондиціонер в кожній кімнаті, холодильник Самсунг з посрібненими поличками - лише таке житло користується попитом, навіть в Єпенях. Орендарі в чергах стоять, плачуть - хочуть пінопластових новобудів на 25-му поверсі, з крутою начинкою!!!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:20

  Libo написав:
  Proofy написав: все спокойно, стабильность харьковская приносит плоды.


Мы вашу стабильность видели в 14-м. :?

Геша на публике три недели не появляется, на койке, вроде как коронованый вирусом Подумывают другого кандидата в меры вместо него.
Может на стабильность повлиять
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:51

  airmax78 написав:
  Loft написав:Некоторые так классно написали о том, как хреново жить в центре... Но как альтернатива, хотелось бы услышать как хорошо жить на Венике ... Или как классно жить среди панелек Оболони... Или о часах, проведенных ежедневно в пробках для поездки по делам...

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Писали, что есть в Киеве места, прицентральные - заповедные. Там парадиз. Но о них знают только коренные киевляне. "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!"(с)

Орієнтир дали. 20 хвилин на траліку до центру. Оскільки люди завжди прикрашають, і ми знаємо що з іпеней Ірпеня на авто до центру 15 хв, то парадизна локація це куренівка:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:20

  remark написав:...Но наверное толпы страждущих не иссякнут, раз уже Макс облюбовал Варшавский, а он то толк знает в этом.

позвольте полюбопытствовать: в чем именно он знает толк?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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