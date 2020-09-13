Имел ввиду, что разбирается в недвижимости: локация, востребованность, перспектива к росту.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35
Имел ввиду, что разбирается в недвижимости: локация, востребованность, перспектива к росту.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:48
Не, Макс перегибает. 1500 там не будет. Предел Варшавского это ценник Республики * 0,75, тоесть 1200$ в готовом доме и 975 в ОП с поставкой через 2 года.
Там ведь всё то же самое - рядом метро, к комплексу присыткован крупный ТРЦ и через дорогу старая застройка.
У Республики нормальные дворы + маркетинг КАНа + уже готовое метро, но еще не открытый ТРЦ, но они всё равно уже год как не могут уйти выше чем 1300 при оплате в ОП с поставкой через 2 года и 1600 на готовое в переуступках.
Что бы в Варшавке было 1500, в Респе должно быть 2000$.
Это нереально в ближайшие годы.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:50
Не провоцируйте, пожалуйста, Юрия на беспощадную критику - а то мне потом долго оправдываться.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:51
Странно, смысл вам был в варшавский вкладываться?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец!
Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении. Какая мотивация должна быть у людей, что бы каждый день терять столько времени-ума не приложу. Хорошо, что я ехал против потока. В общем, если на работу каждый день в Киев, то пригород в этом направлении очень хреновая альтернатива КРЖН. Ну разве что добираться электричкой (если её снова не закроют на карантин) или ехать не в часы пик. Вы тут давеча спорили центр или прицентралье, так я вам скажу это такие мелочи, по сравнению с опой, на подступах к Киеву. Поеду завтра за грибами, в благославенные места, где недавно Хьюм отдыхал, подлечу нервы.
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:56
Мотивація купляти житло в Єпенях
Ха-ха!!!
Зато в Прикиївських Єпенях - житло трохи дешевше, ніж в Києві.
Можна купити за 30 000 - 35 000 пінопластовий 25-поверховий новобуд з видом на поле і літаючих ворон!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|