Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Не, Макс перегибает. 1500 там не будет. Предел Варшавского это ценник Республики * 0,75, тоесть 1200$ в готовом доме и 975 в ОП с поставкой через 2 года. Там ведь всё то же самое - рядом метро, к комплексу присыткован крупный ТРЦ и через дорогу старая застройка. У Республики нормальные дворы + маркетинг КАНа + уже готовое метро, но еще не открытый ТРЦ, но они всё равно уже год как не могут уйти выше чем 1300 при оплате в ОП с поставкой через 2 года и 1600 на готовое в переуступках. Что бы в Варшавке было 1500, в Респе должно быть 2000$. Это нереально в ближайшие годы.
Странно, смысл вам был в варшавский вкладываться?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец! Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении. Какая мотивация должна быть у людей, что бы каждый день терять столько времени-ума не приложу. Хорошо, что я ехал против потока. В общем, если на работу каждый день в Киев, то пригород в этом направлении очень хреновая альтернатива КРЖН. Ну разве что добираться электричкой (если её снова не закроют на карантин) или ехать не в часы пик. Вы тут давеча спорили центр или прицентралье, так я вам скажу это такие мелочи, по сравнению с опой, на подступах к Киеву. Поеду завтра за грибами, в благославенные места, где недавно Хьюм отдыхал, подлечу нервы.
remark написав:Странно, смысл вам был в варшавский вкладываться?
На сентябрь 2019 года в моем бюджете это был самый оптимальный вариант. Тогда там ценник был около 780$ за метр. Дешевле и более перспективно тогда было в Диброве, но я её опасался хоть и понимал что в таком жирном месте должны построить обязательно. Сейчас по ней рисков стало меньше, но и ценник они уже подкрутили существенно.
drevlyanin написав:Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец!
Нормальный ОКРЖН существует только в направлении Обухова. Всё остальное это сущий ад. Но направление Обухова не просто так лишено массовой застройки. На старой трассе находится Конча-Заспа и понятно что там массовый рынок не светит. А на новой трассе находится Полигон № 5 в Подгорцах и отсутствует централизованная канализация со всеми вытекающими последствиями. Частный дом имеет все шансы получить отравленную воду со скважины и "ароматы" с ветрами, многоквартирным домам некуда будет девать отходы. Хотите жить в пригороде и не страдать в пробках - только Лесники и Ходосовка нормальный вариант, они более менее далеки от полигона и близки к Киеву. И только в частном доме. С квартирами там беда, в первую очередь с коммуникацями для них.
drevlyanin написав:Это писцовый песец! Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении.
Ха-ха!!! Зато в Прикиївських Єпенях - житло трохи дешевше, ніж в Києві. Аж на 5-10%. Знижка для простаків. Можна купити за 30 000 - 35 000 пінопластовий 1к в 25-поверховомуй новобуді з видом на поле і літаючих ворон!
drevlyanin написав:Ну разве что добираться электричкой
Фу-фу! Як можна??? Українське паньство не їздить електричками! Лише власне авто, "Лексус", "Ламборжіні" чи хоча би "Ауді"!!!!
как то жена склоняла к покупке квартиры в министерском или яскравом, я ей предложил для тренировки сесть вечером в 99 автобус на минской... или припарковаться на авто утром у метро, т. к. ехать в центр на машине то еще удовольствие. многие покупали дома в пригороде, на эмоциях от свежего воздуха и все такое, но каждодневные пробки убивают всю романтику...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:как то жена склоняла к покупке квартиры в министерском или яскравом, я ей предложил для тренировки сесть вечером в 99 автобус на минской... или припарковаться на авто утром у метро, т. к. ехать в центр на машине то еще удовольствие. многие покупали дома в пригороде, на эмоциях от свежего воздуха и все такое, но каждодневные пробки убивают всю романтику...
За 3 года жизни в пригороде несколько раз пришлось ездить в час пик. Почти час на 3 км до Окружной. Ну его в пень. Если бы так ездил каждый день, то однозначно там не жил бы.
Slon_Nosov написав:как то жена склоняла к покупке квартиры в министерском или яскравом, я ей предложил для тренировки сесть вечером в 99 автобус на минской... или припарковаться на авто утром у метро, т. к. ехать в центр на машине то еще удовольствие. многие покупали дома в пригороде, на эмоциях от свежего воздуха и все такое, но каждодневные пробки убивают всю романтику...
За 3 года жизни в пригороде несколько раз пришлось ездить в час пик. Почти час на 3 км до Окружной. Ну его в пень. Если бы так ездил каждый день, то однозначно там не жил бы.
особая романтика появляется тогда, когда ребенку нужно ездить в институт и тусить с киевскими друзьями... но пока дети маленькие можно наслаждаться пробками единолично. и хорошо если на двоих взрослых три авто, т.к. мелкая поломка может весь день поломать, причем обоим взрослым. ну и при таких раскладах уже не квартира нужна в пригороже, а свой дом. хотя понятно что эта ветка живет по бедности населения, а не от недостатка выбора недвижимости.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:и хорошо если на двоих взрослых три авто
Ой-ой-ой.. Арифметика за 3-й клас... Недарма я пишу про простих людей, які "економлять" і купляють житло в Єпенях. Ну, зовсім простих. З інтелектом рівня кішок, собачок і домашніх хом,ячків. "Ми університетів не закінчували!!!" Які не здатні прорахувати два ходи наперед.
Три нових автомобіля середнього рівня - коштує як 2к квартира в Києві, не в центрі, але біля метро. Може, простіше купити квартиру в Києві??? І не паритись з пробками, бензином і амортизацією машин????
Slon_Nosov написав:ну и при таких раскладах уже не квартира нужна в пригороже, а свой дом.
і чотири машини - собі і дітям)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 вер, 2020 12:09, всього редагувалось 2 разів.
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