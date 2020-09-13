Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Хотите жить в пригороде и не страдать в пробках - только Лесники и Ходосовка нормальный вариант, они более менее далеки от полигона и близки к Киеву. И только в частном доме. С квартирами там беда, в первую очередь с коммуникацями для них.
Frant написав: Три нових автомобіля середнього рівня - коштує як 2к квартира в Києві, не в центрі, але біля метро. Може, простіше купити квартиру в Києві??? І не паритись з пробками, бензином і амортизацією машин????
машины легче взять в кредит, к тому же лучше иметь статус киевлянина с машинами, чем без. Какой ты богач без машины? Смысла тогда нет покупать квартиру в самом Киеве, ведь Киев нужен для достижения мечты - быть богатым и красивым.
Grand Touring написав:Буквально вчора розмовляв з знайомим ріелтором. Він стверджує, що в Прикиївських Єпенях житло в основному купляють "понаєхи". Ті сами, які не в ладах з математикою.
знакомые буквально недавно продали квартиру в Черкассах и купили в Ирпене. А что делать если цена за м2 одинакова? Черкасские лендлорды маркетмейкеры пока стараются переиграть рынок и держать марку, нужно пользоваться моментом. Какая математика нужна, чтобы сравнивать Ирпень и Черкассы для пересичного? (Ирпень лучше - без шуток)
Frant написав:Вибачте, але Ви хоча би розумієте, що киянин - це людина, яка живе в Києві, а не в Прикиївських Єпенях?
неправда, если не матюкаешься и ежедневно толкаешься с киевлянами в метро - то уже Киевлян, или на лбу написано что ты с пригорода? Киевлянин натуральный! Можно еще в барбешопе бородку побрить и от коренного печерского не отличить!