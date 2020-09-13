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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5236523752385239>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:08

  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:многие покупали дома в пригороде, на эмоциях от свежего воздуха и все такое, но каждодневные пробки убивают всю романтику..

Як назвати людей, які нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед?
Купити трохи дешевше житло в Прикиївських Єпенях, і решту життя щоденно (!!!) витрачати 2-3 години на дорогу???

неправда, киевляне - самые умные и продвинутые жители Украины, не зря говорят, что за пределами Киева (и конечно, пригородов) жизни нет
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:12

  Santehnik написав:Хотите жить в пригороде и не страдать в пробках - только Лесники и Ходосовка нормальный вариант, они более менее далеки от полигона и близки к Киеву. И только в частном доме. С квартирами там беда, в первую очередь с коммуникацями для них.


Какая там беда с коммуникациями? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:13

  Frant написав:
Три нових автомобіля середнього рівня - коштує як 2к квартира в Києві, не в центрі, але біля метро.
Може, простіше купити квартиру в Києві???
І не паритись з пробками, бензином і амортизацією машин????
машины легче взять в кредит, к тому же лучше иметь статус киевлянина с машинами, чем без. Какой ты богач без машины? Смысла тогда нет покупать квартиру в самом Киеве, ведь Киев нужен для достижения мечты - быть богатым и красивым.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:13

а тем временем на КРЖН
Недвижимый вопрос. Почему провалился рынок жилья и что будет с ценами

Строительство жилья в Украине подкосили карантин, дефолты застройщиков, реформа ГАСИ и отсутствие платежеспособного спроса. Разберемся, как это повлияло на первичный рынок и ждать ли изменения цен

https://www.dsnews.ua/economics/stena-p ... 020-399035

только 22% уже построенного жилья введено в эксплуатацию. А это значит, что реально построенных квартир — намного больше, чем свидетельствует статистика.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:17

  Frant написав:
  Grand Touring написав:Буквально вчора розмовляв з знайомим ріелтором.
Він стверджує, що в Прикиївських Єпенях житло в основному купляють "понаєхи".
Ті сами, які не в ладах з математикою. :mrgreen:
знакомые буквально недавно продали квартиру в Черкассах и купили в Ирпене. А что делать если цена за м2 одинакова? Черкасские лендлорды маркетмейкеры пока стараются переиграть рынок и держать марку, нужно пользоваться моментом. Какая математика нужна, чтобы сравнивать Ирпень и Черкассы для пересичного? (Ирпень лучше - без шуток)
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22

  Frant написав:А здогадатись, що можна докласти ще 5 000 - 10 000 дол, і купити житло зразу в Києві - важко? :mrgreen:
в пригороде покупают не из-за короткого ума, а потому что на Киев не хватает, где взять эти 5000?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:25

  Grand Touring написав:
  Frant написав:А здогадатись, що можна докласти ще 5 000 - 10 000 дол, і купити житло зразу в Києві - важко? :mrgreen:
в пригороде покупают не из-за короткого ума, а потому что на Киев не хватает, где взять эти 5000?

Заробити чи позичити.
Невелика сумма.
Раз є гроші на купівлю 2-3 машин для сім,ї.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:25

  Grand Touring написав:Киев нужен для достижения мечты - быть богатым и красивым.


Хочу стать столбовою дворянкой. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:26

  Frant написав:Вибачте, але Ви хоча би розумієте, що киянин - це людина, яка живе в Києві, а не в Прикиївських Єпенях?
неправда, если не матюкаешься и ежедневно толкаешься с киевлянами в метро - то уже Киевлян, или на лбу написано что ты с пригорода? Киевлянин натуральный! Можно еще в барбешопе бородку побрить и от коренного печерского не отличить!
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:26

  Grand Touring написав:
  Frant написав:А здогадатись, що можна докласти ще 5 000 - 10 000 дол, і купити житло зразу в Києві - важко? :mrgreen:
в пригороде покупают не из-за короткого ума, а потому что на Киев не хватает, где взять эти 5000?

Франт, видимо, входит в число акционеров ФРС США и несчастные 5000 баксов вызывают тока усмешку у владыки мира
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