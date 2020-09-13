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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5236523752385239

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:29

  Frant написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:А здогадатись, що можна докласти ще 5 000 - 10 000 дол, і купити житло зразу в Києві - важко? :mrgreen:
в пригороде покупают не из-за короткого ума, а потому что на Киев не хватает, где взять эти 5000?

Заробити чи позичити.
Невелика сумма.
Раз є гроші на купівлю 2-3 машин для сім,ї.
покупается все не сразу, сначала квартира, потом 1 машина, вторая, третья, а если есть деньги на все - прямая дорога в ОП
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34

  Frant написав: вирішили, що вони "куяни". :mrgreen:


Будь к ним добрее. :?

Каштани, каштани, каштани,
Софії і Лаври хрести.
Кияни, кияни, кияни,
Ви сестри мої і брати

Киянки, киянки, киянки,
Веселі, сумні, гомінки,
Найкращі у світі коханки,
Найкращі у світі жінки
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41

  sequence написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:А здогадатись, що можна докласти ще 5 000 - 10 000 дол, і купити житло зразу в Києві - важко? :mrgreen:
в пригороде покупают не из-за короткого ума, а потому что на Киев не хватает, где взять эти 5000?

Франт, видимо, входит в число акционеров ФРС США и несчастные 5000 баксов вызывают тока усмешку у владыки мира

Місцеві рожевоокулярники на раз-два пояснять Вам, що це сміхотворна сума. І що будь який працьовитий "електрик, шофер, парковщик чи таксист" заробить її за "пару місяців".
  Grand Touring написав:покупается все не сразу, сначала квартира, потом 1 машина, вторая, третья
Зрозуміло. Розуму більше не стає."Чого Юрка не вивчив, того Юрій Олексійович знати не буде" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:44

  Libo написав:Будь к ним добрее.

Не люблю простаків. Обмежених і тупих.
На жаль, саме вони є основою укро-бидло-їліти та більшості укро-населення.
Чомусь вони щиро вважають, що багатство=інтелект.
Маєш джип (можна б/у) - значить, багач. :mrgreen:
Літаєш відпочивати в Чорногорію чи Туреччину - значить, інтелехтуал. :mrgreen: Зміг же заробити! А баба Клава - не змогла! І сусід Федір не зміг :mrgreen: ))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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