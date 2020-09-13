покупается все не сразу, сначала квартира, потом 1 машина, вторая, третья, а если есть деньги на все - прямая дорога в ОПFrant написав:
Заробити чи позичити.
Невелика сумма.
Раз є гроші на купівлю 2-3 машин для сім,ї.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:29
покупается все не сразу, сначала квартира, потом 1 машина, вторая, третья, а если есть деньги на все - прямая дорога в ОП
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:34
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41
Місцеві рожевоокулярники на раз-два пояснять Вам, що це сміхотворна сума. І що будь який працьовитий "електрик, шофер, парковщик чи таксист" заробить її за "пару місяців".
Зрозуміло. Розуму більше не стає."Чого Юрка не вивчив, того Юрій Олексійович знати не буде"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:44
Не люблю простаків. Обмежених і тупих.
На жаль, саме вони є основою укро-бидло-їліти та більшості укро-населення.
Чомусь вони щиро вважають, що багатство=інтелект.
Маєш джип (можна б/у) - значить, багач.
Літаєш відпочивати в Чорногорію чи Туреччину - значить, інтелехтуал. Зміг же заробити! А баба Клава - не змогла! І сусід Федір не зміг ))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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