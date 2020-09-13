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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523852395240524152425243>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:28

  flyman написав:Та що Черкаси! Тернопіль дорожче Бучі!!! :shock:

Значит Киев будет расширяться
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:за себя, я тоже в этом году стал счастливым обладателем очередной квартиры в которой вероятно буду встречать старость. теперь мой мотоцикл в подземном паркинге, а автомобили на придомовой территории, до днепра и рыбалки стало на 1000 метров ближе.
ну вы прямо мои мысли прописали. Что такое жизнь в Киеве? бесконечный шум машин, пробки, до ближайшей зеленой зоны 25 минут на авто/метро/велике. Что такое ближайший пригород? Квартира большая по площади чем в Киеве, парковка авто (а если территория закрытая то и мото) под домом (особенно актуально для владельцев электромобилей), ближайшая зеленая зона в 100-200 метрах. И главное вы этим наслаждаетесь 6 часов в будни и 24 часа в выходные. Сколько вы наслаждаетесь тем что вам до работы 25 минут пешком (или на велике)? Теперь про пробки. 1й вариант раньше выезжать. В 7 утра если не снегопад, пробок нет нигде. 2й вариант работа с плавающим графиком (например с 11 до 20) 3й вариант - мотоцикл (больше для лета), 4й вариант удалёнка. Думаю есть ещё минимум 10 вариантов решения проблемы с пробкой.

Человейники аля соф.борщаговка не в счёт. Там вряд ли будет парковка и зеленая зона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:29

  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:а вы напишите, вы покупаете, продаете или пизdунa гоняете
я не люблю писати тут про свої досягнення. Ні інтелектуальні, ні матеральні.

Зразу ж знімається дика хвиля заздрощів.

а вы напишите, напишите - а мы обещаем не завидовать!
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:29

  Slon_Nosov написав:мне неспешно нужна была квартира для того что б подросший ребенок начал жить самостоятельно.

в будущем будет интересно почитать, начал ли.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:33

Frant

франт, прошу прощения, но у меня появляется предположение что вы женщина и сегодня у вас особенные дни.
пишите по делу - вы продаете, хотите купить или просто коротаете время на работе? если что я в отпуске... :mrgreen:
скоро скатитесь до уровня будивельника. надеюсь этот персонаж вам известен, тоже гавкал на всех с кем мнениями расходился, а это на минутку 90%. :P
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:37

  Frant написав: живу у Пирятині і працюю сторожем на сирзаводі.

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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:41

  akurt написав:
  drevlyanin написав:Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец!
Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении. Какая мотивация должна быть у людей, что бы каждый день терять столько времени-ума не приложу. Хорошо, что я ехал против потока. В общем, если на работу каждый день в Киев, то пригород в этом направлении очень хреновая альтернатива КРЖН. Ну разве что добираться электричкой (если её снова не закроют на карантин) или ехать не в часы пик. Вы тут давеча спорили центр или прицентралье, так я вам скажу это такие мелочи, по сравнению с опой, на подступах к Киеву. Поеду завтра за грибами, в благославенные места, где недавно Хьюм отдыхал, подлечу нервы.


Подлечим нервы?

ГДЕ ПОКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ УКРАИНЦЫ

Сегодня посетили сразу три интересных объекта, в которые вкладываются в эти дни украинцы и куда будут вкладываться дальше.

Скажу сразу: объекты не из дешевых, а, пожалуй, самые дорогие.
Все объекты - один застройщик с миллиардными оборотами.

Объект 1. CasAba.
Очен круто и очень дорого. На этапе окончания работ и сдачи объекта цена было 1 400 000 лир или примерно 300 000 долларов.
В наши дни здесь нельзя купить квартиру (все выкуплены), но можно снять квартиру "2+1" при условии предоплаты за весь год вперед за 10 000 долларов (!!!).
http://ozpinarlar.com.tr/en/portfolio/casaba-eng/
Подземные паркинги, СПА центры, крытый и открытый плавательные бассейны.
Система "Уменый дом".

Объект 2. CasaMax. Стадия интенсивного строительства. Срок сдачи - сентябрь 2021. Условия покупки квартиры "2+1" площадью 110 кв. метров: предоплата 50%, второй транш в 20% до марта 2021, оставшиеся 30% по готовности.
Здесь наши украинцы - из тех, которых я знаю - купили 31 августа 2 квартиры "2+1".
Купили по 1 250 000 лир - оставшиеся две сейчас в продаже по 1 350 000 лир.
http://casamax.com.tr/en/homepage/
Очень престижный район университета, в котором обучается 62 000 студентов.
Напротив корпусов А, Б, С, D - природный естественный парк с хвойниками. Вид на горы.
До моря 2000 метров.

Объект 3. CasaLuna. Старт продаж - через 6 месяцев. Однако сейчас прямо сегодня уже стояли мы у котлована, где идут работы по устройству фундамента и этажа "минус 1".
Назвали ориентир старта цены 1 800 000 турецких лир (или 240 000 долларов, доллар 7,50 лиры).

Как мудро заметили на этой ветке горе-специалисты, все дешевеет и дешевеет...


То вы элитное что то берете. Там куча дешевого жилья 30 40 куе с ремонтом. Может даже с видом на море.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:41

  Frant написав:
  Slon_Nosov написав:а вы напишите, вы покупаете, продаете или пизdунa гоняете
я не люблю писати тут про свої досягнення. Ні інтелектуальні, ні матеріальні.

Зразу ж знімається дика хвиля заздрощів.

І заливати, обманювати читачів, перебільшувати свої успіхи - теж не мій стиль

Вважайте, що я не маю власного житла, живу у Пирятині і працюю сторожем на сирзаводі.

достижения всегда приятны, особенно когда они есть.
приятно прочитать мнение работника сторожа на спиртзаводе... главное пишите больше, ваше мнения очень важно для нас. я ж не прожу "заливати, обманювати читачів, перебільшувати свої успіхи" просто цель пребывания на форуме. :D продаем, хотим купить, коротаем рабочее время? чему вам завидовать, разве что свободному времени? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 15 вер, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:после не смогли их запустить, потому что нет продаж в связи с падением доходов населения, а, следовательно, и денег на продолжение строительства. И как вишенки на тортике - уже состоявшееся падение Аркады и еще только предстоящее повторение карантина.

Кто не смог запустить?
Например Столица Групп останавливала монолитные работы на четырех домах которые еще не продавались, но были построены на уровнях 2-10 этажей. Но не останавливали все остальные работы по своим объектам где были продажи.
Спустя 4 месяца монолитные работы возобновили, дома растут с прежней скоростью, в продажу до сих пор не поступили, тоесть никакие обещанные кому-то сроки не пострадали.
КАН не останавливал работы, за время карантина новые дома пускались в продажу.
DIM всё время ведет активно строительство.
Даже Свитлопарк который запорол сроки сдачи 1 очереди, во всю продолжает стройку и даже в субботу в 8 вечера на объекте крутятся краны и ходят рабочие.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:47

  Santehnik написав:
  zРадио написав:после не смогли их запустить, потому что нет продаж в связи с падением доходов населения, а, следовательно, и денег на продолжение строительства. И как вишенки на тортике - уже состоявшееся падение Аркады и еще только предстоящее повторение карантина.

Кто не смог запустить?
Например Столица Групп останавливала монолитные работы на четырех домах которые еще не продавались, но были построены на уровнях 2-10 этажей. Но не останавливали все остальные работы по своим объектам где были продажи.
Спустя 4 месяца монолитные работы возобновили, дома растут с прежней скоростью, в продажу до сих пор не поступили, тоесть никакие обещанные кому-то сроки не пострадали.
КАН не останавливал работы, за время карантина новые дома пускались в продажу.
DIM всё время ведет активно строительство.


DIM - вообще ни к селу, ни к городу. Маленький застройщик, не влияющий на рынок. А Столицу и КАН я и сам выношу у качестве исключений (причем КАН тоже с большой натяжкой попадет в число крупных).

А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интергал и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью
zРадио
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