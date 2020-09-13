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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52395240524152425243>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 180
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
17%
31
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
31%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:51

  zРадио написав:..
А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интергал и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью

видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интеграл и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью

Интергал остановил строительство наверное потому что у него приличная часть объектов строится с нарушениями целевого назначения по земле, соответственно эти дома ввести не будет возможности без коррупционного пути. Выборы прошли, решалы теперь другие. Я думаю что корень проблемы именно в этом.
То что с ними будут проблемы было читалось еще задолго до карантина, например я же об этом на ветке и писал: viewtopic.php?p=4810198#p4810198
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:57

  sequence написав:
  zРадио написав:..
А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интергал и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью

видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются


Да, и поэтому инвестора записывают публичные обращения - и укрбудовские, и КГС-овские... Хорошо, что вы такой оптимист. Подбодрите их - запишите ответку :mrgreen:

Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:00

  zРадио написав:.. Подбодрите их - запишите ответку :mrgreen:

Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

вы бы что посвежее скинули бы, а то привычка смотреть в "прошлый" день временами сильно подводит.
поверьте, я знаю лучше, бо есть шкурный интерес )
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:01

  sequence написав:видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются

и манхеттен?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:01

  Yuri_T написав:
  Slon_Nosov написав:мне неспешно нужна была квартира для того что б подросший ребенок начал жить самостоятельно.

в будущем будет интересно почитать, начал ли.


а куда он денется, если в следующем году 20 лет?
квартира есть, содержимое тоже... 8) я в свое время начинал без мебели и ложек-вилок. и подстраховки не было от родителей. :wink:
я на этой неделе перееду на новую квартиру, молодому лафа!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:04

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Подбодрите их - запишите ответку :mrgreen:

Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы
https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

вы бы что посвежее скинули бы, а то привычка смотреть в "прошлый" день временами сильно подводит.
поверьте, я знаю лучше, бо есть шкурный интерес )

Пару недель назад уже видел этот вброс, его усиленно распространяли "новички" на форумах Домика. Но так как особого отклика от реальных инвесторов сей перл не получил, был вскоре забыт аудиторией.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:07

  Yuri_T написав:
  sequence написав:видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются

и манхеттен?

хер его знает. Там по большей части внутрянка осталась -а снаружи не видно )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:09

  Libo написав:
  Santehnik написав:Хотите жить в пригороде и не страдать в пробках - только Лесники и Ходосовка нормальный вариант, они более менее далеки от полигона и близки к Киеву. И только в частном доме. С квартирами там беда, в первую очередь с коммуникацями для них.


Какая там беда с коммуникациями? :roll:


как правило с центральной канализацией.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:10

  sequence написав:
  Yuri_T написав:
  sequence написав:видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются

и манхеттен?

хер его знает. Там по большей части внутрянка осталась -а снаружи не видно )

ничего там не меняется уже как пол-года.
чисто визуально.
на Отрадном всё мёртво.
это то, что вспомнилось.
патронов явно не хватает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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