Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интеграл и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью
Интергал остановил строительство наверное потому что у него приличная часть объектов строится с нарушениями целевого назначения по земле, соответственно эти дома ввести не будет возможности без коррупционного пути. Выборы прошли, решалы теперь другие. Я думаю что корень проблемы именно в этом. То что с ними будут проблемы было читалось еще задолго до карантина, например я же об этом на ветке и писал: viewtopic.php?p=4810198#p4810198
zРадио написав:.. А тем временем, 2 застройщика из числа крупнейших просто ушли с рынка (Укрбуд, Аркада), а 2 остальных (Интергал и КГС) - остановили строительство чуть менее, чем полностью
видно, вы не очень в теме - КГС таки строит Укрбудовские дома и прогресс по некоторым объектам я наблюдаю ежедневно воочию. Собственные объекты тоже продвигаются
Да, и поэтому инвестора записывают публичные обращения - и укрбудовские, и КГС-овские... Хорошо, что вы такой оптимист. Подбодрите их - запишите ответку Киевгорстрой остановил строительство из-за отсутствия денег, – инвесторы https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415
Slon_Nosov написав:мне неспешно нужна была квартира для того что б подросший ребенок начал жить самостоятельно.
в будущем будет интересно почитать, начал ли.
а куда он денется, если в следующем году 20 лет? квартира есть, содержимое тоже... я в свое время начинал без мебели и ложек-вилок. и подстраховки не было от родителей. я на этой неделе перееду на новую квартиру, молодому лафа!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Santehnik написав:Хотите жить в пригороде и не страдать в пробках - только Лесники и Ходосовка нормальный вариант, они более менее далеки от полигона и близки к Киеву. И только в частном доме. С квартирами там беда, в первую очередь с коммуникацями для них.
Какая там беда с коммуникациями?
как правило с центральной канализацией.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн